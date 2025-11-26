WTT香港總決賽2025｜法國小將勒布倫：至少要贏王楚欽一次

法國乒乓球天才勒布倫（Felix Lebrun）將於12月10日至14日出戰首度登陸香港紅磡體育館的世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽，出席WTT總決賽賽前線上訪問時， 直言目標就是要擊敗從未贏過的世界第一國家隊的王楚欽，而對於來香港比賽面對的客場壓力，他笑稱：感覺就像我們四個法國人對抗一萬名中國人。

立志突破心魔 不畏客場壓力

目前世界排名第六，年僅19歲的小將勒布倫。是緊隨瑞典名將摩加特之後，是歐洲排名第二的男單選手。他在訪問中坦言與王楚欽的交手紀錄至今全敗，成為他最大的心魔：「雖然只有16位頂尖選手參賽，但每場都是硬仗。也許只有王楚欽，我還沒贏過，所以我很想和他再打幾場，至少要贏他一次。」這番宣言展現強烈求勝心。

面對香港觀眾可能一面倒支持中國選手的壓力，勒布倫從容笑言：「我們已經習慣在中國比賽 ，並在如此多人支持中國選手下 ，擊敗一些中國選手。」他生動比喻場上情景如同「感覺就像我們四個法國人對抗一萬名中國人。」展現大將之風。 不過他也表示在香港除了比賽外，他很期待探索另一個城市，同時也期待將會觀看比賽的觀眾和粉絲的到來。