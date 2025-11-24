全英桌球賽｜再度上演「香港打吡」傅家俊6：3贏香港球手王雨晨 下圈硬撼周躍龍誓報一敗之仇

英國時間周一凌晨上演的全英桌球錦標賽外圍賽次圈，再度上演「香港打吡」。因右手肘意外骨折而休養多時的香港桌球「一哥」傅家俊（Marco），上仗復出首戰即以6：2先勝港將吳安儀，今仗以6：3贏香港球手王雨晨，下仗再戰中國球手周躍龍。

傅家俊（Marco），上仗復出首戰即以6：2先勝港將吳安儀，今仗再次「內戰」以6：3贏香港球手王雨晨，下仗再戰中國球手周躍龍。新華社圖片

今場面對另一港將王雨晨，Marco開局稍顯慢熱，被對手以（42：54）先下一城。不過他迅速調整，隨即打出（60：16）（95：8），連取兩局反超2：1。雙方在拉鋸戰中互有攻守，王雨晨力圖反撲，一度將局數追平3：3，但Marco的氣勢已銳不可擋。戰至關鍵的第8局，Marco轟出一cue乾脆利落的131度 ，技驚四座，將領先優勢擴大至5：3。最終傅家俊以總局數6：3奏凱，連續兩圈在「香港打吡」中勝出。

Marco下一圈將再次迎戰世界排名29位的中國好手周躍龍。兩人可謂冤家路窄，對上一次交手正是在去年的全英賽外圍賽第3圈，當時Marco以3：6告負。如今兩人再次碰頭，傷癒復出的傅家俊手感正佳，挾着兩連勝的氣勢，望能助他一雪前恥。