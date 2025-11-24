Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

六名運動員獲頒奧林匹克運動員獎學金 為爭取 2028 年洛杉磯奧運資格添助力

即時體育
更新時間：19:15 2025-11-24 HKT
發佈時間：19:15 2025-11-24 HKT

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）公布，六名運動員獲得國際奧林匹克委員會（國際奧委會）轄下的團結基金頒發奧林匹克運動員獎學金，以支持他們準備 2028 年洛杉磯奧運會。

港協暨奧委會早前邀請屬下體育總會提名運動員，並向國際奧委會建議人選，最終獲國際奧委會接納。獲頒發獎學金的六名運動員分別為呂麗瑤（田徑）、佘繕妡（劍擊）、趙顯臻 （賽艇）、貝俊龍（帆船）、黃鎮廷（乒乓球）和彭詩雅（三項鐵人）。由 2025 年 9 月 1 日 至 2028 年 8 月 31 日，每位運動員每月可獲發 1,500 美元獎學金，用作支付他們在相關運動項目的專業教練指導、參與海外比賽或訓練等費用，以期全面提升競技水平，全力爭取 2028 年洛杉磯奧運會的參賽資格。 港協暨奧委會衷心祝賀獲發獎學金的運動員，期望獎學金能為他們在邁向奧運的路上增添助力。

港協暨奧委會祝願運動員在日後的比賽創出佳績，成功取得洛杉磯奧運會的參賽資格。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前