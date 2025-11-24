六名運動員獲頒奧林匹克運動員獎學金 為爭取 2028 年洛杉磯奧運資格添助力

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）公布，六名運動員獲得國際奧林匹克委員會（國際奧委會）轄下的團結基金頒發奧林匹克運動員獎學金，以支持他們準備 2028 年洛杉磯奧運會。

港協暨奧委會早前邀請屬下體育總會提名運動員，並向國際奧委會建議人選，最終獲國際奧委會接納。獲頒發獎學金的六名運動員分別為呂麗瑤（田徑）、佘繕妡（劍擊）、趙顯臻 （賽艇）、貝俊龍（帆船）、黃鎮廷（乒乓球）和彭詩雅（三項鐵人）。由 2025 年 9 月 1 日 至 2028 年 8 月 31 日，每位運動員每月可獲發 1,500 美元獎學金，用作支付他們在相關運動項目的專業教練指導、參與海外比賽或訓練等費用，以期全面提升競技水平，全力爭取 2028 年洛杉磯奧運會的參賽資格。 港協暨奧委會衷心祝賀獲發獎學金的運動員，期望獎學金能為他們在邁向奧運的路上增添助力。

港協暨奧委會祝願運動員在日後的比賽創出佳績，成功取得洛杉磯奧運會的參賽資格。