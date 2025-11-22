NBA｜速龍NBA盃140:110大勝巫師 提前鎖定隊史首次淘汰賽席位

周五NBA盃東岸A組速龍主場迎戰巫師，目前東岸排名第二的速龍狀態大勇賽前已錄5連勝，今場有英格林(Brandon Ingram)同巴列特(RJ Barrett)雙攻入24分助球隊以140:110大炒巫師，率先鎖定NBA盃的8強席位，今次亦是速龍隊史首次晉級NBA盃的淘汰賽。

速龍輕取巫師 提前晉級隊史首次NBA淘汰賽

目前東岸排名第2的速龍周五在NBA盃主場迎戰榜尾的巫師，今場速龍在開局就控制比賽節奏，中場時已經以58:47保有 10 分優勢，在第三節更大爆發單節狂攻48分，將差距迅速拉開，巫師雖然嘗試反擊，但分差過於巨大，最終以110:140吞下大敗。速龍目前小組中3戰全勝提前鎖定八強席位，更是在NBA盃成立以來隊史第一次晉級淘汰賽。今仗速龍5人得分上雙尤其是英格林和巴列特更為亮眼，英格林攻下 24 分、8 個籃板、6 次助攻展現全面能力，而巴列特則攻入24分、8個籃板，而巫師方面有麥高倫(CJ McCollum)攻入20分、3個籃板和3個助攻。