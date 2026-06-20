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世盃良緣│梁錫光夫婦 溫哥華巧遇桂神

馬圈快訊
更新時間：17:47 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:47 2026-06-20 HKT

世界短途馬王「嘉應高昇」於今個馬季再次完成八戰全勝的壯舉，既締下連贏二十二場不敗的香港紀錄，兼再次包辦速度系列三冠的佳績，功德圓滿，已經提早歇暑；下一重要目標是於十月十七日，再次到澳洲出戰全球草地賽事總獎金最高的珠峰錦標，力圖衛冕。

愛駒「嘉應高昇」目前身在從化放暑假，馬主梁錫光夫婦亦趁近來空閒，遠赴加拿大度假兼探親，而於當地時間星期五，梁生梁太偕千金在溫哥華用膳時，則在食肆內巧遇資深球評家黃興桂（桂神），當時桂神正在搞世界盃睇波餐飲派對，戲碼為美國對澳洲，難得偶遇，桂神亦化身為馬王「嘉應高昇」的粉絲，與梁錫光夫婦合照。

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