莫雷拉「禾道豐」「銳行星」

方廄主帥莫雷拉於最近三個賽馬日合共贏出六場頭馬，手風全面回順。明日沙田馬場舉行季內最後一次日賽，其八匹坐騎各具實力，他接受查詢時亦表示，多駒近績良好，希望屆時能夠發揮出水準，為自己和方嘉柏帶來頭馬進帳，其中「禾道豐」和「銳行星」兩駒最具爭勝機會。

禾道豐爭取二捷

「禾道豐」今季初出爆冷贏馬，之後再跑兩場亦分別得第三和第四。

「禾道豐」今季初出爆冷贏馬，之後再跑兩場亦分別得第三和第四，明日此駒再攻千二米，莫雷拉說：「現年三歲的『禾道豐』能夠初出即勝，證明具有良好質素，即使之後再出受負重磅影響，依然走得接近。如今再跑贏馬路程，雖然仍要負重磅上陣，但馬兒目前具備良好狀態，而且跑過三場之後，成熟程度也續有進展，加上排四檔，有助起步後爭取遮擋留力，『禾道豐』有望克服障礙，全力爭取今季第二場頭馬。」

銳行星收復前失

「銳行星」上仗在新馬賽跑第二。

「銳行星」上仗在新馬賽跑第二，相隔三周之後，明日列陣頭場千二米新馬賽，騎者分析說：「『銳行星』質素良好，可是需要更多時間成熟進步，所以上場牠初出即能夠跑第二，演出尚算令我滿意。賽後此駒操練正常，日前我策騎牠彈草閘，沿途走勢暢順，狀態必較前進步。今次牠再跑新馬賽，即使要遇上上場擊敗牠的『鵲橋飛昇』，但彼此的負磅跟上場不同，而且今場競賽路程加長二百米，相信對『銳行星』更為合適，希望屆時能夠收復前失。」

最後，莫雷拉表示「福進」上陣以來未嘗上名，但除了其中一場賽後被發現健康有問題之外，其餘幾仗均走得接近，演出尚非太差。今次「福進」回師一千米直路賽，以其初出跑此程得第四的表現估計，應該可以勝任，希望屆時牠能夠發揮出應有的速度，走入前列一席歸。

文傑

