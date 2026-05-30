Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫雷拉「禾道豐」「銳行星」

馬圈快訊
更新時間：18:36 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:36 2026-05-30 HKT

方廄主帥莫雷拉於最近三個賽馬日合共贏出六場頭馬，手風全面回順。明日沙田馬場舉行季內最後一次日賽，其八匹坐騎各具實力，他接受查詢時亦表示，多駒近績良好，希望屆時能夠發揮出水準，為自己和方嘉柏帶來頭馬進帳，其中「禾道豐」和「銳行星」兩駒最具爭勝機會。

禾道豐爭取二捷

「禾道豐」今季初出爆冷贏馬，之後再跑兩場亦分別得第三和第四。
「禾道豐」今季初出爆冷贏馬，之後再跑兩場亦分別得第三和第四。

「禾道豐」今季初出爆冷贏馬，之後再跑兩場亦分別得第三和第四，明日此駒再攻千二米，莫雷拉說：「現年三歲的『禾道豐』能夠初出即勝，證明具有良好質素，即使之後再出受負重磅影響，依然走得接近。如今再跑贏馬路程，雖然仍要負重磅上陣，但馬兒目前具備良好狀態，而且跑過三場之後，成熟程度也續有進展，加上排四檔，有助起步後爭取遮擋留力，『禾道豐』有望克服障礙，全力爭取今季第二場頭馬。」

銳行星收復前失

「銳行星」上仗在新馬賽跑第二。
「銳行星」上仗在新馬賽跑第二。

「銳行星」上仗在新馬賽跑第二，相隔三周之後，明日列陣頭場千二米新馬賽，騎者分析說：「『銳行星』質素良好，可是需要更多時間成熟進步，所以上場牠初出即能夠跑第二，演出尚算令我滿意。賽後此駒操練正常，日前我策騎牠彈草閘，沿途走勢暢順，狀態必較前進步。今次牠再跑新馬賽，即使要遇上上場擊敗牠的『鵲橋飛昇』，但彼此的負磅跟上場不同，而且今場競賽路程加長二百米，相信對『銳行星』更為合適，希望屆時能夠收復前失。」

最後，莫雷拉表示「福進」上陣以來未嘗上名，但除了其中一場賽後被發現健康有問題之外，其餘幾仗均走得接近，演出尚非太差。今次「福進」回師一千米直路賽，以其初出跑此程得第四的表現估計，應該可以勝任，希望屆時牠能夠發揮出應有的速度，走入前列一席歸。

文傑
 

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
9小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
8小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
11小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
22小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
23小時前
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
01:55
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
3小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
22小時前
馬浚偉任副主席如皇帝上朝 上市公司身居要職瞓身做一事 網民：250萬年薪畀得值
馬浚偉任副主席如皇帝上朝 上市公司身居要職瞓身做一事 網民：250萬年薪畀得值
影視圈
6小時前