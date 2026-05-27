馬場密探048｜「幸運愉快」雷神中三元

騎師莫雷拉和其老闆方嘉柏攜手起孖後，終於首次策騎外線馬取得勝利，夥拍巫廄的「幸福愉快」贏馬，個人連中三元，其擔任方廄主帥至今暫時取得十六場頭馬。

今晚莫雷拉除了為波士方嘉柏贏「風采人生」及「大千雄心」外，還在第七場為巫廄的「幸運愉快」贏馬，雷神今晚連中三元。

今屆冠軍練馬師之爭踏入白熱化，戰況激烈，練馬師大熱人選方嘉柏及廖康銘今晚均有頭馬進帳，其中方嘉柏先在第三場以「大千雄心」傳捷報，其後在第六場又以「風采人生」取得季內第五十六場頭馬，追平了沈集成的頭馬數目。由於方嘉柏的亞軍次數多過沈集成，因此方仔暫時上榜首位置，而這兩場頭馬都是由主帥莫雷拉建功。「風采人生」今晚在谷草千二米取得今季第二場頭馬，方嘉柏說：「『風采人生』的谷草性能出色，雖然季中在五班贏馬，但我深信牠在五班仍然有競爭力。」

練馬師巫偉傑說：「莫雷拉今場幫了『幸運愉快』很多，因為馬兒仍然未成熟，雷神能令馬兒走來更規矩，可以跟前些少，令馬兒走得暢順，跑出應有的水準。『幸運愉快』走來帶點稚嫩，有些少生硬，有待進步。」