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田泰安「金多囍」「勝在當下」

馬圈快訊
更新時間：18:47 2026-04-27 HKT
發佈時間：18:47 2026-04-27 HKT

田泰安昨日憑「堅先生」贏得其季內第三十場頭馬，周三晚谷戰他共策八駒出賽；騎者表示，自己近期手風不錯，希望能夠持續並爭取更多頭馬，今戰坐騎中以「金多囍」和「勝在當下」機會較樂觀，希望可取得佳績。

金多囍再跑同程

「金多囍」上仗排在最不利的十二檔，只落後頭馬三個半馬位過終點。
「金多囍」上仗排在最不利的十二檔，只落後頭馬三個半馬位過終點。

出戰第二場四班千二米的伍廄「金多囍」，三周前初跑同程，雖然未能上名，但田泰安認為牠今仗仍有望走入前列：「『金多囍』上仗排在最不利的十二檔，早段難免守在較後位置，以及走外疊蝕位，但牠在直路仍交出不俗走勢，只落後頭馬三個半馬位過終點，演出尚算不差。吸收過上賽經驗後，今次牠再跑同程只負一二二磅上陣，可望交出更接近表現，甚至有機會取勝。」

勝在當下轉戰谷草

「勝在當下」上仗即使未能上名，但前中段走勢不差。
「勝在當下」上仗即使未能上名，但前中段走勢不差。

列陣第四場四班千二米的羅廄「勝在當下」，上仗配田泰安競逐田草千四米，起步後即貼欄領放，至終點前才力弱；今次轉戰谷草，田泰安說：「『勝在當下』上仗展示出良好速度，即使未能上名，但前中段走勢不差，今次列陣谷草千二米，以往曾在同程跑近，估計應合發揮。如果臨場情況許可，我將再替其採取主動跑法，前領或守在前列，希望屆時可交出好表現。」

文傑

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