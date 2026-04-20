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布浩榮熱切期待在港客串

馬圈快訊
更新時間：12:05 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:05 2026-04-20 HKT

澳洲騎師布浩榮將於本周三谷草賽事作地標戰，當晚獲得七匹坐騎，在港開展客串期首天分別為「紅逸舍」、「天火同人」、「競駿非凡」、「歷險大將」、「電訊驕陽」、「真心傳奇」、「贏玥」主轡，或有機會在港首戰即打響頭炮。

布浩榮對今次來港客串誠意十足，他於三月十日專程來港試閘，了解香港賽馬模式。當天布浩榮收操後，與馬會賽馬事務執行總監夏定安、受薪董事貝義理言談甚歡，並應本報記者要求一起合照。布浩榮說：「我十分感謝香港賽馬會給予我機會，我非常期待在香港展開客串期，若然如願獲得理想成績，也渴望能長期留港發展。」

另外，馬會社交平台都有邀請布浩榮接受訪問，他形容其策騎風格是一位相當冷靜、進取但放鬆的騎師，而香港氣氛的熾熱，最令他感到吸引。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

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