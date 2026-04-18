霍宏聲「開心三寶」「川河型駒」

霍宏聲在剛周三晚先後策騎「快樂神駒」和「做好自己」取得亞軍，未能取得頭馬，他表示兩駒已發揮預期水準，只是稍欠運氣才未能奏凱。至於明日沙田賽事，他將策騎六駒出賽，其中「開心三寶」和「川河型駒」分別在合適路程攻堅，皆具爭勝機會。

開心三寶收復前失

「開心三寶」上仗角逐田草千四米得第二名。

「開心三寶」上仗角逐田草千四米，只以一馬位之差不敵今季未敗之師「極上紗瓏」跑第二名，今次此駒再跑同程，霍宏聲說：「『開心三寶』上場遇上實力強勁的對手，加上排在外檔起步，本來形勢十分不利，可是牠起步順利，仍能採用本身最擅長的前置跑法，即使最終只跑第二名過終點，但頭馬是質素深不可測的『極上紗瓏』，而且落敗距離並非太遠，所以其演出已經在水平之上，今次『開心三寶』再跑千四米，負磅跟上場一樣，但同場再沒有另一匹超班對手，希望屆時能收復前失，贏回一場頭馬。」

川河型駒跑法主動

「川河型駒」早前由霍宏聲策騎跑第二名後。

游廄「川河型駒」早前由霍宏聲策騎跑第二名後，再跑幾場卻演出未見進步，不過霍宏聲今場再夥拍牠跑泥地一六五○米，他認為已具可勝之道。「『川河型駒』最近幾場均敗於形勢，例如連仗均排在不利的大外檔起步，根本難以完全發揮其最擅長的主動跑法，落敗並不意外。幸好牠今次排四檔，已是近期較佳的一次，加上負一二一磅亦有利，屆時可望發揮應有水準，拼入前列一席歸來。」

最後，霍宏聲表示「光輝歲月」質素其實不差，只是過往曾受健康問題困擾，以致遲至上仗才能取得勝利，今次此駒轉戰泥地千八米，依然是其合適路程，希望馬兒在贏馬開竅之後，再出仍能發揮出應有實力，將會竭盡全力爭取連捷。

文傑