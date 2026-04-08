富衛保險冠軍賽馬日：「嘉應高昇」力爭延續連勝紀錄 「浪漫勇士」迎戰世界級勁敵

今年的富衛保險冠軍賽馬日將於4月26日（星期日）上演，目前全球評分最高及第二高的本港佳駟「嘉應高昇」及「浪漫勇士」均會在這項香港馬壇的春季盛事中領銜出擊，力求擊敗一眾獲選參賽的海外強敵，創出輝煌紀錄，再添殊榮。

今屆賽事共有三十八匹賽駒（不包括後備馬匹）獲選參賽，當中十三駒為一級賽冠軍，將於當天分途角逐途程2000米的富衛保險女皇盃（總獎金三千萬港元）、1600米的富衛保險冠軍一哩賽（總獎金二千四百萬港元）及1200米的主席短途獎（總獎金二千四百萬港元）三項一級賽，爭奪今年再創新高的七千八百萬港元總獎金。

短途巨星「嘉應高昇」於年初打破了由「精英大師」保持多年的十七連勝香港訓練賽駒紀錄後，又一再刷新自己所創的新紀錄，而今仗爭取衛冕主席短途獎的同時，也力求把連勝紀錄延續至二十場。

這匹2024/2025年度馬季香港馬王由大衛希斯訓練，在3月公佈的浪琴全球最佳賽駒排行榜中領先暫居次席的「浪漫勇士」，成為目前全球評分最高的現役賽駒。「嘉應高昇」今次若再度奏凱，將可第二度獲得五百萬港元的香港速度系列特別獎金。

現時，「浪漫勇士」不單是全球最高獎金賽駒紀錄（二億五千四百六十六萬港元）的保持者，也是歷來勝出最多一級賽的香港訓練賽駒（十三場）。這匹出自香港國際馬匹拍賣會的超級佳駟去年未有角逐富衛保險女皇盃，但早已於2022年至2024年期間三度攻下此賽，今仗將力爭成為首匹四勝此賽的賽駒。

「浪漫勇士」在富衛保險冠軍賽馬日的往績斐然。

今屆富衛保險女皇盃的海外代表聲勢浩大，屆時沈集成馬房的鎮倉寶「浪漫勇士」將面對迄今在沙田2000米賽事中所遇到的最大挑戰，迎戰「蒙面舞會」、「御冠軍」、「博物街」、「同工之妙」、「六月豪取」、「創見御醫」及「神之禮」等眾多狀態勇銳的海外勁旅。

社台育馬場旗下的「先見」於過去三屆富衛保險女皇盃均跑入三甲，而這個以黃黑綵衣為象徵的馬主團體今年將派遣一級賽盟主「蒙面舞會」參賽。「蒙面舞會」去年曾角逐日本盃（2400米一級賽），在「格倫島」之後跑獲亞軍。

由伯特訓練的八歲馬「御冠軍」能征慣戰，包括於今年擊敗一級賽冠軍「送達駒」等強敵揚威新未來城草地盃（2100米一級賽），預料將挾勇態來港作賽。

「御冠軍」攻下2026年新未來城草地盃。

其餘已獲選競逐今屆富衛保險女皇盃的賽駒分別是「安騁」、「球星」、「數字天文」、「紫荊盛勢」及「君子傳承」。

冠軍一哩賽自2000年以來，只有「滿樂時」（2016年）及「繽紛會」（2014年）兩匹外隊馬曾成功摘桂。今年「遠觀天象」、「港邊小區」及「一束芳花」前來沙田爭標，將挑戰本港的一級賽盟主「遨遊氣泡」、「紅運帝王」及「金鑽貴人」，以及新鮮出爐的第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）盟主「白鷺金剛」。

「遠觀天象」至今先後四度攻下一級賽，分別是2023年朝日盃未來錦標（1600米）、2024年NHK一哩賽（1600米）、2025年安田紀念賽（1600米）及2025年一哩冠軍賽（1600米）。這匹同樣由社台育馬場擁有的佳駟將力爭揚威富衛保險冠軍一哩賽，提升本身作為全球頂尖一哩賽駒的地位。

今屆富衛保險冠軍一哩賽的獲選參賽馬匹還有三冠王「遨遊氣泡」、「紅運帝王」、「錶之銀河」、「祝願」、「百賀飛駒」、「陽光勇士」、「禪勝輝煌」、「合夥奔馳」及「小鳥天堂」；後備馬匹則有「手機錶霸」、「美麗同享」及「紫荊盛勢」。

「嘉應高昇」目前同時是沙田1200米（1分07.12秒）及1400米（1分19.36秒）賽事的場地時間紀錄保持者。這匹八項一級賽盟主目前已取得十九連勝，今仗將再次迎戰熟悉的勁敵「里見夢境」。

曾兩度在一級賽中在「嘉應高昇」之後跑入位置「里見夢境」，上仗連續第二年攻下高松宮紀念賽（1200米一級賽），足證實力。這匹短途佳駟的練馬師堀宣行過往派馬來港參賽也見佳績，至今已在沙田累積六場一級賽頭馬。

「里見夢境」已兩勝短途一級賽。

夏馬殊麾下的「專屬方案」上仗於3月攻下阿喬斯短途錦標（1200米一級賽），交出競賽生涯的代表作，今仗將乘勇轉戰沙田角逐主席短途獎。牠的廄侶「創見御醫」則已獲選競逐富衛保險女皇盃。

由岳品賢訓練的「北美勇族」海外出賽經驗甚豐，曾在四個不同的賽馬地區出賽，包括上仗遠赴沙地阿拉伯角逐1351草地短途錦標（1351米二級賽）在「寶礁快艇」及「別具風味」之後跑獲季軍，今次將首度來港參賽。

今屆主席短途獎的其餘獲選參賽馬匹為「驕陽明駒」、「舉步生風」、「精算暴雪」、「好友心得」、「美麗第一」、「幸運有您」及「顏色之皇」。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「富衛保險冠軍賽馬日向來是首屈一指的賽馬盛事，而我們很高興看到今年的賽事質素非凡。」

「今年我們合共邀得十三匹外隊馬來港參賽，當中包括『蒙面舞會』及『御冠軍』，牠們將與實力強橫的『浪漫勇士』展開比拼，勢必帶來歷年來其中一屆最精彩的富衛保險女皇盃。『嘉應高昇』至今已取得十九連勝，而這匹短途明星能否再次刷新連勝紀錄更使今年賽事份外令人翹首以待。此外，『白鷺金剛』、『小鳥天堂』及『紫荊盛勢』等本地四歲新星也會升級挑戰一級賽。」