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馬場密探048｜「綠族無限」爆大冷險勝

馬圈快訊
更新時間：18:04 2026-04-06 HKT
發佈時間：18:04 2026-04-06 HKT

今季初轉投桂福特馬房的「綠族無限」，前仗還在田草千四米不敵「會當凌」跑第三，可是上場大敗之後，今次易配布文再跑同程，在其出色留放走位之下，終點前力壓兩匹熱門馬「時時歡聲」及「韋金主」，以四十四倍大冷贏得久違了的勝仗，今場亦是桂福特今季第十九場頭馬。

「綠族無限」馬主傲風團體黃華東、陳少山、黎仲明賽後一起接受訪問，他們說：「『綠族無限』自從遠征後，可能不太適應，令馬兒不太開心，伍鵬志都很畀心機調理馬兒，但畢竟馬兒已經年紀大，已有一段時間未有表現，我們想讓馬兒轉換環境，希望有所突破。『綠族無限』上場潘頓跑完後表示，馬背有點腫，步幅很窄，練馬師做到針對性的訓練，效果顯著。今場終於再交出頭馬，我們等了這場頭馬很耐，真是非常開心，我們一班團體成員一直都十分信任此馬，對牠不離不棄，轉了新馬房後，今場終於再贏。桂福特是一位很有實力的練馬師，希望我們能引入更多好馬來港。」

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