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馬場密探048｜「金鑽貴人」贏主席錦標

馬圈快訊
更新時間：17:38 2026-04-06 HKT
發佈時間：17:38 2026-04-06 HKT

今日沙田馬場舉行的另一場二級賽，途程為千六米的主席錦標，前香港短途馬王「金鑽貴人」今季轉向中距離發展，且在早前一級賽董事盃跑第二。今次牠終於在華將梁家俊出色留放之下，力壓「祝願」險勝，「遨遊氣泡」則跑第三，今次是「金鑽貴人」自二○二四年四月贏得二級賽短途錦標之後，再次取得勝利。

賽後練馬師文家良說：「『金鑽貴人』前一場跑千六米只負於『浪漫勇士』跑第二名；上場跑千四米都是負於頭馬『嘉應高昇』跑第三名。由此可見，『金鑽貴人』出戰千四米及千六米均可以勝任。『金鑽貴人』之前傷勢很嚴重，曾經鑲了兩粒螺絲，多得香港馬會獸醫盡了極大的努力，馬兒才可以康復。『金鑽貴人』如果在三至五歲，跑短途較合，牠現時已經七歲了，性能改變了，現時偏向中距離，七歲馬現時跑一哩比短途更合，希望牠下一場跑冠軍一哩賽繼續有好表現。『金鑽貴人』年紀已大，今場贏得幾辛苦，我在操練上不會給予馬兒太大壓力，只需要保持正常運動量，讓馬兒健康地競賽。」

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