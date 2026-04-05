「金鎗六十」 一舉動 逗得何澤堯展歡顏

何澤堯近日前往日本北海道，探望正在北方牧場享受退休生活的三屆馬王「金鎗六十」，今日將啟程返回香港，為明天沙田賽事作好準備。

何澤堯近日前往日本北海道，探望正在北方牧場享受退休生活的三屆馬王「金鎗六十」，今日將啟程返回香港，為明天沙田賽事作好準備。 (相片來源：vincentho.official IG）

何澤堯在Ig分享了一些相片，除了何澤堯策騎「金鎗六十」的型仔相及人馬溫馨互動相片外，最特別是一張何澤堯策騎「金鎗六十」在牧場踱步時，馬兒停留在北方牧場主人吉田社長的公仔附近駐足，還把馬頭挨向吉田社長的公仔人像，看來馬兒不但認得吉田社長，而且還很喜歡他呢，令鞍上人何澤堯不禁笑逐顏開，場面搞笑。

(相片來源：vincentho.official IG）

「金鎗六十」停留在北方牧場主人吉田社長的公仔附近駐足，還把馬頭挨向吉田社長的公仔人像，令鞍上人何澤堯不禁笑逐顏開，場面搞笑。 (相片來源：vincentho.official IG）

陳嘉甜