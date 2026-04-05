獨家猛料│方嘉柏向Roshan送禮？
更新時間：13:50 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:50 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:50 2026-04-05 HKT
周一沙田賽事，出戰第十一場方廄的「話你知」，馬主是Manu N Melwani及其兒子 Roshan Manohar Melwani，兩人都是著名裁縫。其中Roshan更是超級網紅，在 Facebook、YouTube、Instagram及TikTok等多個社交平台都有粉絲支持。
每次「話你知」出賽，Roshan都會與太太及三位仔女入馬場，拍下不少短片，推廣香港賽馬運動。日前Roshan分享了他和太太在香港某著名酒店，慶祝與太太結婚二十周年的短片。如果方嘉柏為「話你知」贏馬，可向這位好友馬主送上結婚二十周年的禮物。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT