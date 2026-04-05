獨家猛料│方嘉柏向Roshan送禮？

周一沙田賽事，出戰第十一場方廄的「話你知」，馬主是Manu N Melwani及其兒子 Roshan Manohar Melwani，兩人都是著名裁縫。其中Roshan更是超級網紅，在 Facebook、YouTube、Instagram及TikTok等多個社交平台都有粉絲支持。

周一沙田賽事，出戰第十一場方廄的「話你知」，馬主是Manu N Melwani及其兒子 Roshan Manohar Melwani，兩人都是著名裁縫。

每次「話你知」出賽，Roshan都會與太太及三位仔女入馬場，拍下不少短片，推廣香港賽馬運動。日前Roshan分享了他和太太在香港某著名酒店，慶祝與太太結婚二十周年的短片。如果方嘉柏為「話你知」贏馬，可向這位好友馬主送上結婚二十周年的禮物。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜