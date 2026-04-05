獨家猛料│伍燕梅贈自傳予中大教授
更新時間：13:39 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:39 2026-04-05 HKT
發佈時間：13:39 2026-04-05 HKT
周一沙田賽事，出戰第三場四班千六米的「萬事勝利」在港四戰，上場初跑田草千六米跑第四名，走勢見進步，再戰同程，換上今季手風大順的周俊樂，力求補中。
「萬事勝利」馬主伍燕梅近日把自傳送贈與中文大學醫學院新亞書院院長陳新安教授，兩人言談甚歡。伍燕梅和其丈夫張祖昌白手興家，合力經營玩具生意多年，多年來努力不懈創業，在事業上有一番成就，
伍燕梅現時擔任不少公職，回饋社群。伍燕梅今次出版其自傳的收益，將全數捐贈兒童腎病醫院行善。伍燕梅有善心，或可把幸運帶給「萬事勝利」。
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陳嘉甜
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