馬會在殷利殊澳洲復活節周歲馬拍賣會購入兩駒

香港賽馬會最近在澳洲悉尼河畔馬房舉行的2026年殷利殊澳洲復活節週歲馬拍賣會（3月29日至30日）上購入兩匹外觀吸引的雄馬，成交價合共四十六萬澳元（約合二百五十五萬港元）。



馬會先以二十萬澳元投得編號57幼駒。這匹「巨富」（Capitalist）的子嗣長相悅目，是其母Sacred Lass的首胎，Sacred Lass在澳洲服役時曾取得四場頭馬。



「巨富」在港的出色子嗣包括已累積七捷的「八駿巨昇」，以及曾在一級賽入位的「陽光勇士」。「陽光勇士」已報爭將於下星期一（4月6日）在沙田舉行、總獎金五百三十五萬港元的二級賽主席錦標（1600米）。



馬會其後以二十六萬澳元購入編號69栗色幼駒。此駒的父系出自「秋陽」（The Autumn Sun），「秋陽」在港取得佳績的子嗣包括三勝頭馬的「首飾天空」；母系則是南非冠軍級雌馬Asylum Seeker的女兒。



該兩駒的資料如下：

拍賣編號 毛色／性別 血統 購入價 編號57 黑色／棕色雄馬 父：「巨富」Capitalist 母：Sacred Lass 外祖父：「聖靈瀑布」Sacred Falls 200,000澳元 （約合1,112,000港元） 編號69 栗色雄馬 父：「秋陽」The Autumn Sun 母：「科幻漫畫」Scarlet Dream 外祖父：「識奔」Sebring 260,000澳元 （約合1,445,000港元）