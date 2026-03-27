高松宮紀念賽「奈村佳盈」盼以一級賽勝利完美告別競賽生涯

高松宮紀念賽（1200米一級賽）將於周日（3月29日）在日本中京競馬場上演，總獎金高達三億六千九百九十萬日圓（約合一千八百六十萬港元）。過去三屆賽事均獲亞軍的「奈村佳盈」將捲土重來，盼能以首場一級賽頭馬為競賽生涯劃上完美句號。

「奈村佳盈」曾先後七次在一級賽跑入三甲，包括先後三度與高松宮紀念賽的冠軍寶座擦身而過。2023年，牠在慣常拍檔濱中俊胯下首次出爭這項日本春季短途大賽，末段從馬群尾列上前，惜後追不及，以一個馬位之差敗在頭馬「初勁」蹄下。

類似場面在翌年的賽事重演，當時跑軟地的「奈村佳盈」於轉彎時從包尾位置追前，最終僅以馬頭位之差不敵頭馬「消暑樂祭」。這匹雌馬去年第三度競逐高松宮紀念賽，儘管在李慕華胯下再度交出凌厲後勁，但仍負於頭馬「里見夢境」約四分三個馬位，依然未能登上冠軍寶座。

退役在即的「奈村佳盈」今仗料將以熱門姿態上陣，再度與「里見夢境」、「大海女神」、「紅瑪瑙」及「巨星配對」等勁敵對壘。「奈村佳盈」原先計劃於一年前告別賽場，但馬主奈村睦弘後來改變主意，讓愛駒繼續服役以爭逐一級賽殊榮。

今次將是濱中俊自2024年堅蘭盃（1200米三級賽）後首度策騎「奈村佳盈」上陣。他在栗東策騎這匹七歲馬出操後說︰「馬兒的步態一如以往般出色，狀態甚至比上周還要好。儘管牠已年屆七歲，但我完全感覺不到牠有絲毫退步。」

練馬師長谷川浩大表示：「馬兒完全沒有展現歲月痕跡，而牠的重心也移前了一點。濱中俊也說馬兒的感覺非常好。」

至今幾乎已攻下日本全部大賽的李慕華則會策騎「里見夢境」參賽，力爭首度在高松宮紀念賽封王。在日本中央競馬會舉辦的二十四項一級賽中，這位法國好手已勝出其中的二十一項，僅餘高松宮紀念賽、大阪盃（2000米）及朝日盃未來錦標（1600米）三項一級賽的桂冠尚未收入囊中。

「里見夢境」於去年4月在沙田出爭一級賽主席短途獎（1200米），結果在「嘉應高昇」之後跑獲亞軍；牠翌仗於6月在皇家雅士谷賽期角逐一級賽女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標（1200米），不敵法國良駒「別具風味」，再度屈居亞軍。這匹短途佳駟去年12月再赴香港出戰一級賽浪琴香港短途錦標（1200米），在頭馬「嘉應高昇」之後取得第九名，賽後一直休戰至今仗復出。

另一參賽馬「拼勝堡」獲視為正在冒起的日本短途新星，上仗在維雅德出戰二級賽1351草地短途錦標（1351米）時取得第五名，而練馬師橋口慎介表示這匹雄馬於賽後恢復得很好。

他說︰「上仗的場地情況不太理想，而我認為途程也可能長了一點。馬兒跑完上仗後一切無恙，至今進展良好。1200米是牠的最佳途程，而且牠跑左轉賽道的成績甚佳。」

高松宮紀念賽編為海外賽事第四組第一場，將於香港時間星期日（3月29日）下午二時四十分開跑。