甜甜小記│凱旋匯令勝利更難忘

剛周日打吡大賽，已掛靴的戴圖理和柏寶均入場觀賽；這兩位前世界著名騎師均保養得宜，歲月未在兩人臉上留痕跡。有行家打趣問戴圖理，可有意申請來港客串？戴圖理笑笑口說自己Too old。不過，小記覺得戴圖理、柏寶及現時在港練馬的韋達，掛靴後身材管理已做到滴水不漏，也許嚴守紀律正是他們作為頂尖騎師的成功要訣。

小記覺得戴圖理、柏寶 (右) 及現時在港練馬的韋達，掛靴後身材管理已做到滴水不漏，也許嚴守紀律正是他們作為頂尖騎師的成功要訣。

上周不少馬主朋友收到馬會訊息，沙田馬場將隆重推出「凱旋匯」；由下月十二日起，位於第一座看台三樓的馬主吧，將改造為凱旋馬主的專屬慶祝空間。「凱旋匯」的體驗大致分四項：第一，於專屬空間內香檳祝捷，讓馬主與親朋好友舉杯同慶；第二，與夥伴摯友獲更多的勝利留影；第三，即場重溫勝利片段；第四，透過增設「凱旋匯」，進一步提升馬主體驗。

小記不少馬主朋友均視賽馬為家庭及社交活動，若然旗下馬出賽都會招待親友、生意夥伴入場，一齊感受賽馬氣氛；如果幸運贏馬，賽後更可一齊拉頭馬分享喜悅。馬會推出「凱旋匯」優化馬主的勝利體驗，相信必可為他們締造更多難忘回憶。

陳嘉甜