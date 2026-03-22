馬場密探048｜「睿智多寶」打開勝門
更新時間：13:57 2026-03-22 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-22 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-22 HKT
今日沙田馬場香港打吡賽馬日頭場四班千六米，黎昭昇馬房的「睿智多寶」上場初跑同程得第三後，今午原班人馬再跑同程，在騎師艾道拿胯下一放到底，以七倍獨贏取得打開在港勝門。
練馬師黎昭昇的父母及親友近期由新西蘭來港，今日入場為練者打氣，有家人的支持，練者搏馬特別醒神，頭場四班千六米「睿智多寶」在艾道拿胯下順利取勝。黎昭昇和太太莊倩及練者的父母一起拉頭馬，分享喜悅。
頭場賽後黎昭昇說：「『睿智多寶』是有能力的馬，在進步之中，馬兒只得三歲，走勢仍然很稚嫩，閃來閃去，有待改善，馬主對我表示很希望愛駒在打吡大賽日上陣，我便安排馬兒在打吡賽馬日上陣，適逢我的家人從新西蘭來港探望我，一家人開心拉頭馬，更是美滿。」
另外，艾道拿和太太都有到場，在凱旋門與丈夫拉頭馬。
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