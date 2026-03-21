田泰安「鼓浪好友」「韋金主」

明日香港打吡賽馬日，田泰安將有八匹坐騎列陣，包括出戰打吡的「睿盛人生」，他表示每逢大賽日舉行，個人心情都感到興奮，希望能夠爭取表現，除了大賽坐騎，「鼓浪好友」和「韋金主」兩駒亦近績良好，屆時出戰最合適路程，各具爭勝機會。

鼓浪好友爭取三捷

「鼓浪好友」今季轉投桂廄後即取得兩場頭馬。

「鼓浪好友」今季轉投桂廄後即取得兩場頭馬，上場因為田泰安在杜拜未能返港而易配麥道朗，結果只跑第四，明日馬兒重配田泰安跑千二米，他說：「『鼓浪好友』今季演出明顯進步，兩次贏馬的表現愈來愈好，上仗即使未能上名，但其實所負不遠，我認為其戰鬥力仍在提升中；近期牠在晨課演出亦佳，目前狀態仍在贏馬時水準，今次再跑贏馬路程，排在有利四檔，希望屆時再跑出水準，爭取今季第三場頭馬。」

韋金主狀態仍好

「韋金主」大前仗贏馬之後，近兩仗仍取得一亞一殿。

韋廄「韋金主」最近集中部署跑田草千四米，大前仗贏馬之後，近兩仗仍取得一亞一殿，今次由田泰安接手再跑四米，他分析說：「早前我在從化馬場過檔『韋金主』試閘，馬兒以良好姿態後上跑第二，走勢令我十分滿意，相信牠連拼後仍具好狀態；雖然今仗升上二班作賽，但負磅驟減二十磅，形勢上並非太差，有機會挑戰任何對手，取得最佳成績。」

最後，田泰安最近每天都親自策騎其打吡坐騎「睿盛人生」出試，動態相當積極，他表示雖然此駒在香港經典一哩賽和香港經典盃演出均令人失望，但連日來馬兒在晨課和試閘均走勢不俗，一切並無不妥，現階段應具良好狀態，既然獲得坐騎出戰打吡，自然會全力以赴，務求發揮馬兒實力。由於「睿盛人生」來港前與在港後均曾以前置方式取得勝利，故今仗在許可的情況下，亦將盡量在早段居前競跑，希望有助爭勝。

文傑