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波仔至醒靈活玩│「嘉應奇兵」跑法主動

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-22 HKT

季初筆者在一個官方節目內被問及看好今季冠軍練馬師誰屬？當時揀廖康銘，皆因有新衝擊唔會咁悶。而本月初跑經典盃之時，本欄亦曾提及他今季調兵遣將得心應手，不少馬匹可爭奪打吡席位。

剛周三夜賽廖廄豪取5W後，大幅收窄練馬師榜上與方嘉柏的距離，加上一輪不斷接收轉倉馬的「軍備競賽」，似乎又燃起奪冠的勢頭；而緊隨的希斯、呂健威及蔡約翰也步步進逼，相信冠軍練馬師之爭，將成季尾最刺激的話題。

是日三班千二米拆開兩組，較強的「喜慶寶」、「冷娃」被編至第六場，而第三場出馬唔滿額之餘，整體馬匹實力及進度亦較為參差。執筆之時，新勝升班的「綫路英雄」成為大熱門，雖然牠上仗於慢步速場合締快時間贏馬，用力唔算多，今仗在快馬不多下，有權再守好位競跑，形勢不俗。

不過，同場排九檔起步的「嘉應奇兵」，相信也可採取主動跑法應戰；而且季內於三班千四米可三度入位，賽事及對手級數套諸今組三班千二米絕不遜色。賀廄三月暫取4W，相信會繼續展開攻勢，「嘉應奇兵」不容忽視。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 二重彩 9 複式膽拖 1 2 13
第三場 Q/QP 2 膽拖1 4 6 9
第十場 WP 10
混合過關三串七 共188注
 

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