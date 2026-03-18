馬場浮世繪｜岳伯仁談兩佳駟部署
更新時間：12:27 2026-03-18 HKT
發佈時間：12:27 2026-03-18 HKT
發佈時間：12:27 2026-03-18 HKT
隨着愛爾蘭馬季正式展開，練馬師岳伯仁定必成為傳媒採訪對象，他日前被問及廄內馬匹部署時，表示去年兩戰全勝，包括一場三級賽，可是其後因健康問題，退出皇家雅士谷賽期及餘下所有大賽的Albert Einstein，將是出戰英國二千堅尼的主力。
他揚言謂當去年部署兩歲馬出賽時，便覺得Albert Einstein的質素凌駕其他同齡馬之上，今年將是牠展示實力的最佳時候。
此外，岳伯仁表示上季三勝一級賽，又在凱旋門大賽跑第二的雌馬「劇唱一姐」，則可能在五月初卻拉馬場的二級賽Mooresbridge錦標復出，接着在數周後出戰一級賽達德素金盃，之後便在六月十七日出戰威爾斯親王錦標，至於全年終極目標，則是十月法國凱旋門大賽。
文傑
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