班德禮「榮利雙收」「馬錢子」

班德禮剛周日策騎「紫荊盛勢」捧走香港經典賽，接着在周三晚憑「電玩精英」贏得季內第十九場頭馬，手風正順；周日沙田賽事，其胯下六匹坐騎仍不乏牌面馬，應有機會再添頭馬進帳。班德禮表示，「榮利雙收」和「馬錢子」近績較佳，將是今戰爭分籌碼。

榮利雙收收復失地

「榮利雙收」前仗在同程贏得在港首場頭馬。

列陣第十一場三班千四米的希廄「榮利雙收」，前仗在同程贏得在港首場頭馬，上仗再跑千四米亦獲季軍，周日升上三班作賽，班德禮說：「現年四歲的『榮利雙收』，前仗取勝姿態良好，反映仍有進步空間，可是上仗再出遇慢步速，以及途中曾受阻，以致其未能跑出最佳水準，只能以第三名過終點。周日『榮利雙收』升上三班出賽，以其近期走勢及進度，我相信能夠勝任，加上負磅驟減十九磅，理應對其有利，所以有條件收復失地，爭取最佳成績。」

馬錢子爭取首捷

「馬錢子」周日再攻上名途程。

出爭第八場三班泥地千二米的石廄「馬錢子」，最近由班德禮接手操練，周日再攻上名途程，騎者分析說：「跟我早前策騎出賽時比較，『馬錢子』明顯較前成熟進步，而且牠近仗接連在泥地千二米上名，證明已找到了最佳途程。今仗升班出賽，即使同場對手實力甚強並擅跑此程，但『馬錢子』負磅也較上仗輕了二十磅，加上本身仍在進步中，相信有望加入戰團，在此爭取在港首場頭馬。」

班德禮接着還提到，出戰第七場二班千八米的「火焰閃爍」，上仗跑二千米以佳勢上名，僅落後頭馬「君子傳承」頸位跑第二；如今匆匆再出跑千八米，依然是其射程範圍，希望馬兒能夠及時恢復體力，以及早段有正常步速配合，令牠再展現出強橫後勁，便足以在此爭勝。

