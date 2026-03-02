班德禮夥拍「紫荊盛勢」勇奪香港經典盃

近期表現續有進境的「紫荊盛勢」再度交出佳作，以冷門身分後上擊破一眾四歲菁英，攻下昨日（3月1日星期日）在沙田馬場舉行的四歲馬經典賽事系列次關 – 總獎金高達一千三百萬港元的香港經典盃（1800米）。



出自父系「豪華房車」的「紫荊盛勢」，剛於兩星期前在班德禮胯下以出色表現勝出一項1600米讓賽。此駒在該賽中自最外檔第十四檔起步，但牠仍能克服逆境，自包尾位置追上奪冠，打開在港勝門。昨日這對人馬配搭再下一城，在此取得兩連勝，更一舉贏得這項四歲馬大賽冠軍殊榮。



「紫荊盛勢」昨日在賽事中自第十二檔起步，賽前牠的獨贏賠率冷落至22倍，馬兒出閘反應俐落，早段留守接近包尾位置。沿途跑來十分暢順。直至最後五百米，班德禮將坐騎移至最外疊，並且展開催策，指示坐騎增速。這匹由羅富全訓練的戰馬繼上仗後再次展現強勁爆發力，最後四百米締下23.04秒的高速，過終點時以一個馬位之先力壓「白鷺金剛」勇奪錦標。「錶之宇宙」及「數宇天文」則分別跑獲季軍及第四名。



「紫荊盛勢」迄今在港七仗均由班德禮主轡，騎者在賽後說：「這個感覺倍感珍貴。我一直十分喜歡此駒，與牠合作無間。牠上次獲勝的姿態令我留下深刻印象，我今仗賽前對牠抱有一定寄望，但牠最終的表現如此出色，確是令人嘆為觀止。」

由班德禮策騎的「紫荊盛勢」末段交出凌厲後勁，勇奪總獎金高達一千三百萬港元的香港經典盃，並成為寶馬香港打吡大賽爭標分子之一。



昨日是「紫荊盛勢」首次出戰1800米賽事，牠將於三週後接受進一步挑戰，應付2000米途程，爭逐寶馬香港打吡大賽冠軍寶座。



班德禮續說：「這是我在港策騎以來其中一場最重要的勝仗，確是彌足珍貴。牠今（昨）日需要升班上陣，最終完成這項任務。牠下次會再進一步，冀能成為打吡冠軍。」



練馬師羅富全表示昨日的賽事步速形勢有助「紫荊盛勢」發揮，他認為若果打吡一戰同樣出現偏快步速，這將會提升這匹澳洲自購馬的爭勝機會。



他說：「我認為如果馬兒遇上有利的步速形勢，牠可望展現如上仗在1600米途程般的超強後勁。」



「下一仗會是2000米途程，若果步速形勢配合，牠可望重施故技。我認為若牠可與昨日一樣，沿途能夠穩定走勢輕鬆競跑，再加上牠的騎師熟知其性能，馬兒當可展現強烈追勁。」



下一個香港賽事日將於星期三（3月4日）在跑馬地馬場舉行。