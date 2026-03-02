「浪漫勇士」強勢揚威花旗銀行香港金盃  距囊括三冠大賽再邁進一大步

昨日（3月1日星期日）沙田馬場上演一級賽花旗銀行香港金盃（2000米）。由沈集成訓練的世界級中距離佳駟「浪漫勇士」，在麥道朗策騎下幾乎不費吹灰之力，即以輕鬆姿態擊敗五匹對手，繼2024年後第二度攻下這場總獎金高達一千三百萬港元的頂級大賽。



「浪漫勇士」上仗於1月經已贏得本年度馬季香港三冠大賽首關 – 總獎金同為一千三百萬港元的一級賽董事盃（1600米）。昨日牠在這項三冠大賽次關賽事中以四個馬位之遙大勝對手，取得出道以來第十三場一級賽頭馬，進一步延續由牠保持的最多一級賽頭馬香港訓練賽駒紀錄。此駒誓將於5月24日奪下三冠大賽壓軸一戰 - 總獎金同為一千三百萬港元的一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）中力爭成為三冠王。



麥道朗昨日賽後說：「牠的賽前準備確是無可挑剔，沈集成把馬兒打理得一絲不苟，每一次我策牠上陣，都會十分享受這個時刻。我每一次都極感奇妙，當你留意一下牠的耳朵，牠總是在全神貫注中。」



出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，昨日自第四檔起步迅速，在賽事早段迅瞬即佔取在領放馬「美麗同享」之後的第三位競跑。轉直路彎時，其鞍上人麥道朗逐步將「浪漫勇士」移出望空，馬兒過了不久已加速上前成功突圍，並擴大領先優勢直奔終點。隸屬蔡約翰馬房的「安騁」跑獲亞軍，由呂健威訓練的「天將龍駒」則後上追入一席季軍。昨日六匹參賽馬均負126磅上陣。



練馬師沈集成說：「今（昨）日賽事參賽馬數目較少。馬兒本身狀態大勇，其實牠的狀況更已漸入佳境。2000米一直是此駒最擅長的途程，我認為牠（2400米）也可以應付，我不太確定屆時（5月）會否有海外賽駒來港參賽，但我認為牠們甚具潛力。」



「浪漫勇士」獲勝後，沈集成 (左二) 與其馬房團隊一同祝捷。



「浪漫勇士」這匹八歲賽駒昨日在香港金盃締下1分59.77秒的頭馬時間，末段最後四百米的締速為22.52秒。勝出此賽後，牠更將由自己保持的全球最高獎金賽駒紀錄，進一步推高至逾二億五千四百六十六萬港元。這匹出自2021年香港國際馬匹拍賣會的佳駟，當年由馬主劉栢輝以四百八十萬港元的價錢購下，迄今也曾在澳洲、日本及阿聯酋的一級賽中掄元。



現今六十五歲的練馬師沈集成表示，「浪漫勇士」在角逐三冠大賽尾關渣打冠軍暨遮打盃之前，牠的下一個目標會是嘗試在4月26日的富衛保險冠軍賽馬日中，第四度攻下一級賽富衛保險女皇盃（2000米）。「浪漫勇士」曾於2022年至2024年，在這項春季中距離大賽中取得三連冠，今年這項賽事的總獎金增至三千萬港元。



展望將來，沈集成不排除會再度派遣「浪漫勇士」前往沙特阿拉伯作賽。「浪漫勇士」曾於2025年的一級賽沙特盃（1800米，泥地）中，僅不敵日本馬王「青春永駐」而屈居亞軍，這兩駒一同締造去年國際馬壇其一經典時刻。



沈集成說：「牠下仗將會角逐富衛保險女皇盃，接著就是渣打冠軍暨遮打盃，跑過該仗後便會抖暑休息。或者我們下季會再次出戰沙特盃，現階段我們對所有賽事都保持開放態度。」

「浪漫勇士」(圖) 在麥道朗胯下在沙田馬場以壓倒性姿態奪冠。



這是「浪漫勇士」第二次在花旗銀行香港金盃中奏凱。自2000年後，只有五駒能在此賽中達至同一成就，牠們分別是「爆冷」（2008及2009年）、「軍事出擊」（2013及2014年）、「威爾頓」（2015及2016年）、「馬克羅斯」（2018及2020年）及「金鎗六十」（2021及2023年）。



「浪漫勇士」於2018年3月18日在愛爾蘭東部基爾多爾郡的哥德夫育馬場（Corduff Stud）出生。牠將力爭於5月奪下渣打冠軍暨遮打盃，冀能與香港傳奇賽駒「翠河」（1993/94年度馬季）及「遨遊氣泡」（2024/25年度馬季）齊名，成為歷來第三匹三冠王者。



倘若「浪漫勇士」完成這個目標，牠將會為其馬主帶來額外一千萬港元三冠大賽特別獎金。此駒曾於2023年的渣打冠軍暨遮打盃中，在頭馬「將王」之後跑獲亞軍。



昨日在香港金盃夥拍「天將龍駒」取得季軍的騎師巫顯東賽後說：「馬兒今（昨）日表現超卓，皆因這是一場一級賽。」



策騎「祝願」得第四名的布文說：「我認為牠今（昨）日表現得十分勇敢，今（昨）日的賽事真正考驗牠的速度及耐力，結果證明牠的長力仍有點不足，但牠仍能展現本身的速度。」



亞軍馬「安騁」的騎師麥文堅表示：「牠的演出優異，今（昨）日的偏快步速正合馬兒發揮。牠末段仍能保持勁勢，表現甚佳，拼勁十足，能夠跑得亞軍，這個成績確是十分美滿。」



下一個香港賽事日將於星期三（3月4日）在跑馬地馬場舉行。