馬場密探048｜「錶之浩瀚」打開勝門

巫偉傑馬房的「錶之浩瀚」，上場因受阻得季軍後，今日出戰沙田第五場再跑同程千二米，找來布文壓陣，結果該駒跑岀水準，並力壓「逍遙人生」，打開在港勝門。

賽後「錶之浩瀚」馬主楊潔怡說:「『錶之浩瀚』是爸爸在馬匹拍賣會挑選的，爸爸很有眼光，揀了這匹馬來港。賽前我們對此馬今仗都有一定信心，牠越跑越進步，在香港出賽第三場賽事便交出頭馬，希望牠持續進步。」

練馬師巫偉傑說:「『錶之浩瀚』目前只有三歲，走勢稚嫩，今仗靠質素搭夠，用布文可以不用孭太多死鉛，加上其騎功可以幫到此馬，牠未必是短途馬，將來可以跑更長的途程。」