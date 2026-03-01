Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「錶之浩瀚」打開勝門

馬圈快訊
更新時間：15:05 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-01 HKT

巫偉傑馬房的「錶之浩瀚」，上場因受阻得季軍後，今日出戰沙田第五場再跑同程千二米，找來布文壓陣，結果該駒跑岀水準，並力壓「逍遙人生」，打開在港勝門。

賽後「錶之浩瀚」馬主楊潔怡說:「『錶之浩瀚』是爸爸在馬匹拍賣會挑選的，爸爸很有眼光，揀了這匹馬來港。賽前我們對此馬今仗都有一定信心，牠越跑越進步，在香港出賽第三場賽事便交出頭馬，希望牠持續進步。」

練馬師巫偉傑說:「『錶之浩瀚』目前只有三歲，走勢稚嫩，今仗靠質素搭夠，用布文可以不用孭太多死鉛，加上其騎功可以幫到此馬，牠未必是短途馬，將來可以跑更長的途程。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 伊朗確認部份遇害軍官名單︱不斷更新
即時國際
13分鐘前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
6小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
6小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
5小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-28 11:12 HKT
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
4小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
告別40年陰暗舊樓 青衣夫婦50萬築溫暖木系陽光屋 設計師上演「空間魔術」 一奇招增細單位收納
家居裝修
9小時前
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
好人好事
2026-02-28 08:00 HKT