馬場密探048｜「奇異歡星」易配爆冷

由於田泰安滯留杜拜，其今日胯下七匹坐騎需要易配上陣，第二場易配麥文堅的「紅衣醒目」跑第三，另外第四場易配希威森的桂廄「奇異歡星」更爆岀十五倍冷門，贏得該駒轉投桂廄後首場勝利。

賽後練馬師桂福特說:「田泰安建議『奇異歡星』在配備上變動，可惜他身在杜拜，今仗未能策騎此馬，改配希威森。以往『奇異歡星』口勁很重，常常耗費過多體力，改了配備後，馬兒的走勢更加穩定，我會部署此馬將來增程而戰。」