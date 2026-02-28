紀仁安告別戰 為李妮建功？
更新時間：15:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:03 2026-02-28 HKT
周日是法國騎師紀仁安的告別戰，回顧這位法國冠軍級好手，在今次客串期成績不錯，自從國際賽日憑「同工之妙」勝出香港瓶後，搏殺手風愈來愈順，在今個短暫客串期，取得十五場頭馬，表現已經不錯。
在同日紀仁安告別戰中，他將策騎四駒，其中在第二場四班千四米的蔡廄「開心菓」，馬主好酒好菜團體成員包括「紫荊」系馬主兼前亞姐冠軍李妮、「蝦」系馬主劉錫康等；而李妮和丈夫陳國泰的「紫荊盛勢」跑第九場香港經典盃，且看「開心菓」及「紫荊盛勢」能否為陳氏伉儷帶來驚喜的演出。
陳嘉甜
最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
2026-02-27 13:00 HKT