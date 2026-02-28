Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紀仁安告別戰 為李妮建功？

馬圈快訊
更新時間：15:03 2026-02-28 HKT
發佈時間：15:03 2026-02-28 HKT

周日是法國騎師紀仁安的告別戰，回顧這位法國冠軍級好手，在今次客串期成績不錯，自從國際賽日憑「同工之妙」勝出香港瓶後，搏殺手風愈來愈順，在今個短暫客串期，取得十五場頭馬，表現已經不錯。

周日是法國騎師紀仁安（圖）的告別戰，在今個短暫客串期，取得十五場頭馬，表現不錯。
周日是法國騎師紀仁安（圖）的告別戰，在今個短暫客串期，取得十五場頭馬，表現不錯。
在同日紀仁安告別戰中，他將策騎四駒，其中在第二場四班千四米的蔡廄「開心菓」(圖)，馬主好酒好菜團體成員包括「紫荊」系馬主兼前亞姐冠軍李妮。
在同日紀仁安告別戰中，他將策騎四駒，其中在第二場四班千四米的蔡廄「開心菓」(圖)，馬主好酒好菜團體成員包括「紫荊」系馬主兼前亞姐冠軍李妮。

在同日紀仁安告別戰中，他將策騎四駒，其中在第二場四班千四米的蔡廄「開心菓」，馬主好酒好菜團體成員包括「紫荊」系馬主兼前亞姐冠軍李妮、「蝦」系馬主劉錫康等；而李妮和丈夫陳國泰的「紫荊盛勢」跑第九場香港經典盃，且看「開心菓」及「紫荊盛勢」能否為陳氏伉儷帶來驚喜的演出。

李妮和丈夫陳國泰的「紫荊盛勢」（圖），跑第九場香港經典盃。
李妮和丈夫陳國泰的「紫荊盛勢」（圖），跑第九場香港經典盃。

 

陳嘉甜
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
45分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前