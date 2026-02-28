廖康銘執大風車求轉運

今季開局甚靚的廖康銘，原本一直獨領群雄，被外界睇好今屆有力衝擊冠軍練馬師寶座；不過近期方嘉柏和希斯頻頻贏馬，暫時形勢時是方嘉柏以兩場頭馬領先廖康銘，戰況緊湊。

昨日廖康銘處理完廐務後，便與副練黃裕亨一起前往車公廟拜神。今次賽事廖廄手握重兵，其中第九場四歲馬經典系列賽次關千八米香港經典盃，派出「晒冷」、「白鷺金剛」及「一生好彩」，祈求力爭佳績，

翻查數據，廖康銘自二月八日贏「幸運奇兵」後，已經有五次賽馬日守齋，暫時被方嘉柏及希斯過頭，難怪廖康銘買個巨型大風車，拜神求轉運。

