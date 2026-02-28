Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖康銘執大風車求轉運

馬圈快訊
更新時間：14:54 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:54 2026-02-28 HKT

今季開局甚靚的廖康銘，原本一直獨領群雄，被外界睇好今屆有力衝擊冠軍練馬師寶座；不過近期方嘉柏和希斯頻頻贏馬，暫時形勢時是方嘉柏以兩場頭馬領先廖康銘，戰況緊湊。

昨日廖康銘處理完廐務後，便與副練黃裕亨一起前往車公廟拜神。今次賽事廖廄手握重兵，其中第九場四歲馬經典系列賽次關千八米香港經典盃，派出「晒冷」、「白鷺金剛」及「一生好彩」，祈求力爭佳績，

翻查數據，廖康銘自二月八日贏「幸運奇兵」後，已經有五次賽馬日守齋，暫時被方嘉柏及希斯過頭，難怪廖康銘買個巨型大風車，拜神求轉運。

按圖睇有關相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
41分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前