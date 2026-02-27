「昇瀧駒」周六出戰北風錦標冀能為港爭光

騎師田泰安將於香港時間本周六晚上（2月28日）十一時二十五分，在阿聯酋的杜拜美丹馬場夥拍「昇瀧駒」出戰三級賽北風錦標（1200米，泥地）。今次是「昇瀧駒」首次遠征海外賽事，田泰安希望牠能交出好表現並勝出今場賽事。

「昇瀧駒」過往曾在沙田的全天候跑道上取得五場頭馬，此駒今次將會遠征杜拜並出戰超級星期六的賽事。今次賽前，「昇瀧駒」曾於去年12月在一場二班1200米賽事中跑獲亞軍，最近亦在一組水準甚高的泥地試閘上展現良好走勢，在馬王「嘉應高昇」及未嘗敗績的年輕新星「極上紗瓏」身後過終點。

「我認為『昇瀧駒』於最近的一課試閘中在『嘉應高昇』及由羅富全訓練並已取得三連勝的『極上紗瓏』之後衝線，走勢良佳且表現出色。」田泰安談及這匹由蘇偉賢訓練的短途好手時說。「『昇瀧駒』在香港出發時佳態洋溢。」田泰安續道。

在澳洲出道的「昇瀧駒」於來港前曾經在當地出賽五次，其後以自購馬身分轉戰香港賽事，早有遠程出行的經驗。今次是現時六歲的「昇瀧駒」首次以香港受訓馬匹的身分作海外遠征，而騎師田泰安亦就此駒的近況收到了來自馬房的好消息。

「我十分欣喜知道練馬師蘇偉賢對『昇瀧駒』的狀態感到滿意，而馬兒在旅程途中及自抵埗後均表現良好。」田泰安說。「我曾經與蘇偉賢進行交流，練馬師對『昇瀧駒』自抵埗後的表現非常滿意。今次對『昇瀧駒』而言是一次十分寶貴的經驗，若然牠於屆時能夠應付今次賽事的跑道，我相信此駒有力爭勝。」

騎師田泰安及練馬師蘇偉賢一同出席美丹馬場的晨操。

「今早為牠進行操練的策騎員告訴我，『昇瀧駒』看來可以應付今賽場地。」

今場賽事是「昇瀧駒」首次角逐分級賽事，而此駒現時被視為黑馬份子，同場角逐的尚有一級賽盟主「天空之鏡」及近況出色的「好命數」。

「天空之鏡」於2024年曾在杜拜美丹馬場攻下同程的一級賽杜拜金莎軒錦標（1200米，泥地），而此駒於去年的同一項賽事中不敵「暗番紅」而跑獲季軍。同場的「好命數」則於最近三場賽事中取得兩場勝仗，此駒勇況正盛，看來已為今仗做足準備。

「我已經就今場賽事進行深入研究，『天空之鏡』是美丹馬場泥地賽事的專家，牠不易對付。今場賽事相信會非常激烈。」田泰安說。

這匹「千秋巨子」的子嗣今次遠征杜拜或許會令部分人始料不及。「昇瀧駒」現時的香港評分為90分，在港上陣23次並取得五場頭馬，四次在1200米賽事取得，而另一次則在一場一哩賽事中獲勝。

由粵港澳大灣區扶輪社團體擁有的「昇瀧駒」於近期轉投蘇偉賢馬房，今次遠征出戰北風錦標是牠轉換馬房後的第一場賽事，同時亦是鞍上人田泰安首次在杜拜賽場上陣。

「今次是我第一次在杜拜出賽。我曾經到跑道上視察，亦曾於假期期間觀摩當地的賽事。我認為能在杜拜上陣是一件美妙的樂事。」田泰安說。

香港賽馬會將於本周六越洋轉播杜拜超級星期六其中的四場賽事，三級賽北風錦標（1200米，泥地）被編為海外賽事第三組第一場（S3-1），將於香港時間晚上十一時二十五分開跑。屆時「昇瀧駒」將會自第一檔起步。