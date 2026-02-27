潘頓深信「遨遊氣泡」可回勇再度挑戰「浪漫勇士」

潘頓將於周日（3月1日）繼續為「遨遊氣泡」執韁，在沙田出戰總獎金高達一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米一級賽），屆時將再次與「浪漫勇士」一較高下。這位冠軍級騎師表示，「遨遊氣泡」上仗在三冠大賽首關董事盃（1600米一級賽）的表現較為令人失望，實屬情有可原。

由姚本輝訓練的「遨遊氣泡」上季憑精彩演出榮登三冠王寶座，但這匹七歲佳駟上月角逐總獎金高達一千三百萬港元的董事盃時未能對頭馬「浪漫勇士」構成真正威脅，只得季軍，失去衛冕三冠王的機會。

潘頓表示，「遨遊氣泡」上仗未能交出應有水準實在不足為據。

他說：「我認為我們可以忘記馬兒上仗的表現。牠於出閘時滑倒，因而失去平衡及信心。馬兒上仗全程始終感到不自在，也未能重拾步韻，令牠的心情有點受到影響。牠的走勢不如以往般出色，顯然未有發揮出最佳水準。」這名澳洲好手曾於去年12月夥拍「遨遊氣泡」以漂亮姿態揚威浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）。

然而，潘頓仍對周日揚威這項三冠大賽次關賽事的機會感到樂觀，認為「遨遊氣泡」可為沈集成麾下的星級佳駟「浪漫勇士」帶來更大挑戰。

他說：「自上仗後，馬兒的試閘表現非常好。我能感受到馬兒的動作再次變得十分流暢，而且我們都知道牠能應付2000米途程。」

「今仗參賽馬不多，因此十分講求戰術部署，而檔位也很重要。不過我覺得我們有希望反勝『浪漫勇士』。」

能征慣戰的超級佳駟「浪漫勇士」已有超過兩年未曾在香港落敗，而牠在擅長的2000米途程上更是戰績彪炳，迄今在港取得十二冠一亞的驕人成績。

姚本輝也認同潘頓的看法。「遨遊氣泡」於2月20日試閘時於領先後保持佳勢，最終力壓「浪漫勇士」率先衝線，表現令姚本輝大感滿意。

「浪漫勇士」已有超過兩年未曾在香港落敗，周日將力爭取得在港第十三次於2000米賽事取勝。

這位2019/2020年度馬季的香港冠軍練馬師說：「馬兒上次試閘的表現出色，依然展示出佳態。」

「『遨遊氣泡』十分容易訓練，從未出錯。馬兒的演出十分準繩，相信牠會再次交出好表現，但我們都知道今仗會是個大考驗。」

今屆花旗銀行香港金盃共有六駒角逐，父系出自「遙遠星空」的「遨遊氣泡」將自最外的第六檔起步，而「浪漫勇士」則由第四檔出閘。其餘的參賽馬分別是「安騁」（第一檔）、「美麗同享」（第二檔）、「天將龍駒」（第三檔）及「祝願」（第五檔）。

本周日（3月1日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第四班花旗銀行CITI WEALTH讓賽（1800米）將於下午十二時三十分開跑，而總獎金高達一千三百萬港元的花旗銀行香港金盃（2000米一級賽）將於下午三時三十五分開跑。當天另一場焦點賽事香港經典盃（1800米）則會於下午四時四十五分開跑，總獎金同樣高達一千三百萬港元。