田泰安「金牌活力」「超勝無敵」

田泰安將於周三晚賽後離港前赴杜拜，以便在周六策騎「昇瀧駒」出戰美丹馬場「超級星期六」賽馬日的三級賽北風錦標；在遠征前一戰，騎者當然希望能夠贏馬以壯行色，周三晚其七匹坐騎之中，以「金牌活力」和「超勝無敵」兩駒最具爭勝機會。

金牌活力有力再捷

「金牌活力」上仗轉桂廄後初出，即在谷草千二米贏馬。

「金牌活力」上仗轉桂廄後初出，即在谷草千二米贏馬，相隔兩個星期後，周三晚出戰第八場三班同程賽事，田泰安說：「『金牌活力』轉投桂廄後，操練工夫由頭做起並取得良好效果，狀態逐漸回勇，上仗在最正宗路程擊敗對手贏馬，表現出色；今戰此駒再跑同程，較上仗多負四磅，應不會構成太大影響，何況跑過一仗之後，其狀態較之前更勇，同場對手實力相若，計落應有條件再捷。」

超勝無敵爭取首捷

「超勝無敵」周三晚回師唯一上名途程。

列陣第七場三班一哩的游廄「超勝無敵」，上仗嘗試縮程跑谷草千二米，但未竟全功；周三晚回師唯一上名途程，田泰安直言有寄望：「『超勝無敵』演出穩定，即使落敗亦所負不遠，可是一直與頭馬無緣；上仗牠轉場及縮程，希望迎來突破，但僅跑得接近而未能贏馬，如今轉戰谷草一哩，希望能有更佳發揮，爭取其在港首場頭馬。」

文傑