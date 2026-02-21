希斯「榮利雙收」「都靈冠星」

明日沙田賽事的焦點，當然是馬王「嘉應高昇」能否順利衛冕一級賽女皇銀禧紀念盃，並且刷新紀錄，成為香港賽馬史上首匹連勝十八場的賽駒，練馬師希斯揚言，對「喜應高昇」再下一城充滿信心，除了該駒之外，今戰兩匹新勝而臨的「榮利雙收」和「都靈冠星」仍具爭勝機會。

榮利雙收有力再捷

「榮利雙收」上場回師田草千四米輕易贏出在港首場頭馬。

「榮利雙收」早前增程跑中距離，可是演出未見再進，上場遂回師曾上名的田草千四米，結果在騎師班德禮胯下輕易贏出在港首場頭馬，明日此駒原裝配搭再跑同程，練者說:「『榮利雙收』向來演出水準穩定，每次出賽都能夠拼得接近，但以目前進度，還是以田草千四米最合腳法，所以上場再跑該路程，在騎師班德禮的出色留放下贏出頭馬，賽後此駒操練正常，狀態仍然維持在贏馬時水準，今次此駒再跑同程，倘若能夠克服重磅，便有機會再捷。」

都靈冠星再贏一場

「都靈冠星」前仗千四米力拼得亞軍，上場再出即補中。

「都靈冠星」於去年十一月中才首度登場，可是剛戰第四次上陣，便能夠贏出頭馬，明日此駒列陣第七場四班千四米，希斯說:「『都靈冠星』適應環境甚快，初出一役已跑得接近，最近馬兒跑更合適的千四米，前仗力拼得亞軍，上場再出即補中，而且當時排在十四位，可見贏馬難度甚高，從中亦顯示其良好質素，相隔將近一個月後，今次『都靈冠星』再上戰陣，最大的障礙將是牠需負一三五磅重磅，畢竟牠的身型並非特別壯碩，但倘若臨場能夠克服，此駒將有力再贏一場。」

對於角逐女皇銀禧紀念盃衛冕戰的馬王「嘉應高昇」，希斯表示跟上季贏出此賽時比較，馬兒明顯更強壯，戰鬥力更強，我們對其亦有更深切的了解，部署上更得心應手，即使今場多匹對手是千四專家，但『嘉應高昇』曾以佳勢贏出此程，加上今賽是跑平磅，形勢較為有利，所以大有機會再次奏凱而回。

文傑