獨家猛料│香港愛馬女士協會善有善報

更新時間：14:31 2026-02-21 HKT
發佈時間：14:31 2026-02-21 HKT

報爭第九場三班千二米草地的鄭廄「愛馬心」，馬主是香港愛馬女士協會團體，同主馬「愛馬善」在港累積六冠十亞四季，表現不錯，一班團體馬主當然希望「愛馬心」也能交出好成績。

香港愛馬女士協會團體，當然希望「愛馬心」(圖) 一如同主馬「愛馬善」般也能交出好成績。
香港愛馬女士協會團體，當然希望「愛馬心」(圖) 一如同主馬「愛馬善」般也能交出好成績。

香港愛馬女士協會自2017年建立以來，一直行善，協助有需要人士，如長者、小朋友、基層人士等。該協會成員包括「劍」系馬主許坤華太太葉思貝、「友瑩」系馬主胡佩君、徐藝載、莫嘉怡等，一班善心女馬主不時和丈夫出錢出力行善，積極從事義務工作，很有意義。

香港愛馬女士協會團體一班善心女馬主不時和丈夫出錢出力行善，積極從事義務工作，很有意義。
香港愛馬女士協會團體一班善心女馬主不時和丈夫出錢出力行善，積極從事義務工作，很有意義。

所謂善有善報，這班善心滿滿的馬主近期養馬運不錯，近期分別憑「暴風一族」和「友瑩仁」贏馬，今次「愛馬心」在港初出，或能為馬主帶來驚喜。

所謂善有善報，這班善心滿滿的馬主近期養馬運不錯，近期分別憑「暴風一族」和「友瑩仁」(圖) 贏馬。
所謂善有善報，這班善心滿滿的馬主近期養馬運不錯，近期分別憑「暴風一族」和「友瑩仁」(圖) 贏馬。

