田泰安「三甲之星」「開心樂園」

田泰安與桂福特最近攜手憑「鼓浪好友」、「金牌實力」和「暴風一族」連贏三日，兩人合作無間。明日沙田馬場舉行賀歲賽，騎者將策八匹桂廄馬出賽，當中不乏牌面馬，二人又有機會一同取得頭馬進帳。田泰安表示，多駒狀態已準備就緒，其中以「三甲之星」和「開心樂園」最具爭勝機會。

三甲之星路合態勇

「三甲之星」上場初出跑一千米直路賽得亞軍。

今季自購馬「三甲之星」上場初出跑一千米直路賽，臨場被捧成次熱門，可惜最終落敗只得亞軍之餘，田泰安更因不小心策騎而被罰停賽。今次列陣第八場三班千二米，騎者分析說：「此駒上場初次上陣，即使賽前準備充足，但畢竟是初出，狀態尚有不足，加上末段一度受困未能望空，及至最後二百米望空發力，奈何為時已晚，敗得相當不值。今次此駒增程跑千二米，按理應更合發揮，加上跑過一場熱身之後，將以更佳狀態迎戰，希望『三甲之星』憑路合態勇的優勢，今仗能克服排大外檔，贏回一場頭馬。」

開心樂園曾勝此程

「開心樂園」明日將競逐第二場四班千二米。

「開心樂園」於去年十月下旬轉投桂廄後，遲至今次賽事才復出，競逐第二場四班千二米，田泰安說：「『開心樂園』轉倉後立即恢復操練，但其後健康出現問題而需要安排休息，幸好最近兩個多月牠已重新投入操練，早前我亦親自到從化馬場策騎牠試閘，牠當時走勢暢順，狀態正逐漸復勇。今次牠復出跑曾勝的路程，希望能立即走得接近，至於屆時所採用的戰略，則需要我和桂福特研究後再決定。」

對於列陣第六場馬年盃的「安遇」，田泰安表示此駒今季狀態復勇，至今取得一冠一亞兩季，演出相當難得，雖然連拼多場後，目前評分又接近飽和，但勝在狀態穩定，今次跑千六米亦是射程範圍，未嘗不可走入前列。

文傑