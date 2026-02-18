Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│彭健新為「寶成智好」打氣

馬圈快訊
更新時間：14:14 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:14 2026-02-18 HKT

年初三沙田賀歲賽馬日，「寶成」系馬主蕭煒忠和其家人派出「寶成智好」上陣，此馬在港三場都是在快活谷出戰，共獲兩亞一第五名，全部有獎金收，

今次「寶成智好」將會轉場上陣，初跑沙田，或可試出彩虹。

今次「寶成智好」將會轉場上陣，初跑沙田，或可試出彩虹。
今次「寶成智好」將會轉場上陣，初跑沙田，或可試出彩虹。

蕭煒忠和其父親蕭澤偉與藝人彭健新是多年好友，每逢「寶成」系有馬出賽，蕭氏父子都會邀請彭健新入場打氣。蕭煒忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚飯的開心相片，恭賀新春！他們都希望「寶成智好」在年初三賀歲賽有好成績。
 

蕭煒忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚飯的開心相片，恭賀新春！相片來源：馬主蕭煒忠ig
蕭煒忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚飯的開心相片，恭賀新春！相片來源：馬主蕭煒忠ig

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
6小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
6小時前
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
5小時前
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
20小時前
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前