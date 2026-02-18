獨家猛料│彭健新為「寶成智好」打氣

年初三沙田賀歲賽馬日，「寶成」系馬主蕭煒忠和其家人派出「寶成智好」上陣，此馬在港三場都是在快活谷出戰，共獲兩亞一第五名，全部有獎金收，

今次「寶成智好」將會轉場上陣，初跑沙田，或可試出彩虹。

蕭煒忠和其父親蕭澤偉與藝人彭健新是多年好友，每逢「寶成」系有馬出賽，蕭氏父子都會邀請彭健新入場打氣。蕭煒忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚飯的開心相片，恭賀新春！他們都希望「寶成智好」在年初三賀歲賽有好成績。



蕭煒忠日前在他的社交平台，分享了他和家人和彭健新一起吃晚飯的開心相片，恭賀新春！相片來源：馬主蕭煒忠ig

陳嘉甜