梁錫光劉業強送上祝福
更新時間：13:53 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-18 HKT
「香港許願節2026」現時正在大埔林村許願廣場舉行，今年帶來新意思，市民和遊客除了可以圍繞許願樹抛寶牒許願外，大家也可在場內與暫時連贏17連勝的世界短途馬王「嘉應高昇」的巨型油畫及「拉頭馬」佈景拍照打卡，與香港馬王「嘉應高昇」油畫及拉頭馬拍照，帶來旺氣幸運，馬年行好運。
日前林村舉行「嘉應高昇」巨型油畫揭幕儀式，「嘉應高昇」馬主梁錫光獲邀出席，和香港鄉議局主席（「鐵甲驌龍」馬主）劉業強議員等人一起主持揭幕儀式。梁錫光和劉業強等人祝福大家馬年行好運！心想事成！身體健康！國家富強昌盛！香港百業興旺！
陳嘉甜
最Hit
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
2026-02-17 14:00 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
2026-02-17 10:38 HKT
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
2026-02-17 12:00 HKT