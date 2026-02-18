Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁錫光劉業強送上祝福

馬圈快訊
更新時間：13:53 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:53 2026-02-18 HKT

「香港許願節2026」現時正在大埔林村許願廣場舉行，今年帶來新意思，市民和遊客除了可以圍繞許願樹抛寶牒許願外，大家也可在場內與暫時連贏17連勝的世界短途馬王「嘉應高昇」的巨型油畫及「拉頭馬」佈景拍照打卡，與香港馬王「嘉應高昇」油畫及拉頭馬拍照，帶來旺氣幸運，馬年行好運。

日前林村舉行「嘉應高昇」巨型油畫揭幕儀式，「嘉應高昇」馬主梁錫光 (右三) 獲邀出席，和香港鄉議局主席（「鐵甲驌龍」馬主）劉業強議員 (右四) 等人一起主持揭幕儀式。
日前林村舉行「嘉應高昇」巨型油畫揭幕儀式，「嘉應高昇」馬主梁錫光獲邀出席，和香港鄉議局主席（「鐵甲驌龍」馬主）劉業強議員等人一起主持揭幕儀式。梁錫光和劉業強等人祝福大家馬年行好運！心想事成！身體健康！國家富強昌盛！香港百業興旺！

陳嘉甜
 

