Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇永強年初三友福賀壽

馬圈快訊
更新時間：13:44 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:44 2026-02-18 HKT

周四大年初三賀歲賽馬日，也是「友福」系馬主蘇永強的農曆生日。每年賀歲戰，都會有「友福」系馬出賽，今年也維持這個傳統，他個人名下養有的五駒都會全部出賽，分別有「喆喆友福」（第一場）、「年年友福」（第三場）、「嘉嘉友福」（第四場）、「天天友福」（第五場）、「帥帥友福」（第八場）五駒均會分途出擊。

周四大年初三賀歲賽馬日，也是「友福」系馬主蘇永強 (圖) 的農曆生日。
周四大年初三賀歲賽馬日，也是「友福」系馬主蘇永強 (圖) 的農曆生日。

其中「喆喆友福」今場轉入沈廄初出，起用麥文堅，且看人馬能否擦出新火花，為蘇永強取得馬年首場頭馬兼賀壽。

「喆喆友福」(圖) 今場轉入沈廄初出，起用麥文堅，且看人馬能否擦出新火花，為蘇永強取得馬年首場頭馬兼賀壽。
「喆喆友福」(圖) 今場轉入沈廄初出，起用麥文堅，且看人馬能否擦出新火花，為蘇永強取得馬年首場頭馬兼賀壽。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
5小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
5小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
18小時前
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
3小時前
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
2小時前