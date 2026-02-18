蘇永強年初三友福賀壽
更新時間：13:44 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:44 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:44 2026-02-18 HKT
周四大年初三賀歲賽馬日，也是「友福」系馬主蘇永強的農曆生日。每年賀歲戰，都會有「友福」系馬出賽，今年也維持這個傳統，他個人名下養有的五駒都會全部出賽，分別有「喆喆友福」（第一場）、「年年友福」（第三場）、「嘉嘉友福」（第四場）、「天天友福」（第五場）、「帥帥友福」（第八場）五駒均會分途出擊。
其中「喆喆友福」今場轉入沈廄初出，起用麥文堅，且看人馬能否擦出新火花，為蘇永強取得馬年首場頭馬兼賀壽。
陳嘉甜
