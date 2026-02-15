馬場浮世繪｜「青春永駐」成功衛冕沙特盃

全球最高獎金大賽沙特盃，於香港時間今(15/2)日凌晨在沙特阿拉伯安都拉茲馬場舉行，結果上屆冠軍「青春永駐」衛冕成功，以一馬位之先擊敗美國馬「半神明」勝出，馬主再獲得一千萬美元(約七千七百八十萬)獎金。今次是「青春永駐」連續第三年在沙特盃賽馬日贏馬，不過跟二三年贏出沙特打吡、去年擊敗「浪漫勇士」贏沙特盃比較，今次贏馬姿態最輕鬆。

「青春永駐」的馬主藤田晉表示，原則上該駒將於今年底退役，但他絕不介意該駒多服役兩個月，並爭取第三次贏出沙特盃。

另一方面，訓練「半神明」的美國殿堂級練馬師巴富達，則已經是四次在沙特盃得亞軍，他賽後坦言自己會一直嘗試贏出此賽，即使來年可能又要遇上「青春永駐」，他亦會努力嘗試。

文傑