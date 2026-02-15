Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜「青春永駐」成功衛冕沙特盃

馬圈快訊
更新時間：14:52 2026-02-15 HKT
發佈時間：14:52 2026-02-15 HKT

全球最高獎金大賽沙特盃，於香港時間今(15/2)日凌晨在沙特阿拉伯安都拉茲馬場舉行，結果上屆冠軍「青春永駐」衛冕成功，以一馬位之先擊敗美國馬「半神明」勝出，馬主再獲得一千萬美元(約七千七百八十萬)獎金。今次是「青春永駐」連續第三年在沙特盃賽馬日贏馬，不過跟二三年贏出沙特打吡、去年擊敗「浪漫勇士」贏沙特盃比較，今次贏馬姿態最輕鬆。

「青春永駐」的馬主藤田晉表示，原則上該駒將於今年底退役，但他絕不介意該駒多服役兩個月，並爭取第三次贏出沙特盃。
另一方面，訓練「半神明」的美國殿堂級練馬師巴富達，則已經是四次在沙特盃得亞軍，他賽後坦言自己會一直嘗試贏出此賽，即使來年可能又要遇上「青春永駐」，他亦會努力嘗試。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
8小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
6分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
6小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前