「青春永駐」養精蓄銳 力圖衛冕一級賽沙特盃

鬥心頑強的「青春永駐」將於香港時間2月15 日（星期日）凌晨一時四十分在維雅德的泥地跑道上角逐沙特盃（1800米），力圖衛冕這項總獎金高達二千萬美元（約合一億五千六百萬港元）的一級賽。



在週三（2月11日）晚上舉行的排位抽籤儀式上，「青春永駐」抽得第六檔起步。練馬師矢作芳人形容這是一個有利在安都拉茲馬場爭勝的「理想檔位」。



矢作芳人說︰「我們毋須作出任何戰術變動。坦白說，要帶馬兒前來爭取衛冕，我感到不少壓力，但『青春永駐』卻完全沒有感到壓力。」



由於香港的冠軍級佳駟「浪漫勇士」未有報爭今屆沙特盃，「青春永駐」今次的勁敵看來會是來自美國的佳駟。在上屆賽事中，「青春永駐」與「浪漫勇士」合演了一場精彩對決，最終「青春永駐」險勝而回，而矢作芳人至今仍對那場大戰念念不忘。



矢作芳人說︰「當時我認為馬兒不會敗給任何對手，但我唯一不能完全肯定的是『浪漫勇士』，畢竟那是該駒首次在泥地上作賽。假如『青春永駐』該仗敗陣，牠只會敗給『浪漫勇士』。」



「真是令人難以相信。實不相瞞，衝線時我還以為我們輸了。那是一場精彩絕倫的賽事。」



「青春永駐」於去年11月在德爾馬攻下一級賽育馬者盃經典大賽（2000米，泥地）後便沒有再上陣，意味著牠今次的休賽時間較去年出爭沙特盃前更長。



矢作芳人說︰「遠征育馬者盃後，我們讓馬兒避戰東京大賞典（2000米泥地一級賽）。」東京大賞典是「青春永駐」揚威上屆沙特盃前攻下的賽事。



「馬兒起初稍為偏重，但牠的狀態正穩步提升。沙特的逆時針賽道及長直路很適合牠發揮。」



「青春永駐」今仗的主要對手包括由巴富達訓練的「半神明」及「內華海灘」，前者排第十二檔起步，後者則抽到第七檔。



巴富達談及「半神明」時說：「我寧可牠排在外檔，也不願牠自內檔起步。」



「馬兒能夠交出表現才是更重要的。我認為牠是匹真正的好馬，時常交出亮麗表現。牠鬥志頑強，也懂得終點在哪裏。自外檔出閘後，牠應可暢通無阻地上前。」



香港佳駟「自強不息」當晚也會亮相這個沙特阿拉伯的馬壇盛會，出戰二級賽維雅德泥地短途錦標（1200米，泥地），盼能再次揚威海外。



這匹由文家良訓練的佳駟曾於去年9月遠征韓國，在沙地跑道上攻下三級賽韓國短途錦標（1200米），但今次將在維雅德遇上更大考驗。



文家良說︰「馬兒狀態很好，一切順利，展步十分流暢，讓我很是滿意。今仗的水準頗高，對手的實力比首爾那一仗更強，但我們會盡力做到最好。這是我們首次派馬在沙特盃賽馬日出賽，我十分興奮。」



「這是一條絕佳的賽道，我們專程前來這裏試一試，也十分榮幸能代表中國香港參賽。很難說馬兒會有不俗勝算，但我希望牠能跑得接近。我們會竭盡所能。」



沙特盃編為海外賽事第二組第七場，將於香港時間2月15日（星期日）凌晨一時四十分開跑；維雅德泥地短途錦標編為海外賽事第二組第三場，將於香港時間2月14日（星期六）晚上十時四十分開跑。