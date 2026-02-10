第四十一屆亞洲賽馬會議 在沙特阿拉伯維雅德隆重揭幕

第四十一屆亞洲賽馬會議已於昨晚（2月9日星期一）在沙特阿拉伯首都維雅德的RDC皇冠假日酒店及會議中心舉行開幕禮，是亞洲賽馬會議自2007年以來首度在阿拉伯半島地區舉行。



首屆亞洲賽馬會議於1960年舉行，現任亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏先生昨晚在開幕禮上致辭，歡迎來自四十五個國家及地區合共約六百五十位嘉賓參與今年的會議。



應家柏為一連三日（2月10日至2月12日）的會議向與會者致辭時說：「我對會議的主辦方（沙特阿拉伯賽馬會），特別是Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下致以衷心謝意。」

第四十一屆亞洲賽馬會議於週一晚上在維雅德舉行開幕禮。



「自首屆亞洲賽馬會議舉辦至今，過去六十五年以來每一屆會議在啟領純種馬賽事的未來均發揮了關鍵作用，而來到現在，我們在世界面對地緣政治緊張局勢及對立，而賽馬運動也遇上不同挑戰的形勢下聚首一堂，令第四十一屆亞洲賽馬會議更具意義。」



「沙特阿拉伯王國是世上馬文化最悠久的地區之一。數千年來，馬匹在阿拉伯半島居民的日常生活中的角色特殊，是人們在旅途上的同伴，是生存的夥伴，也是氣節、勇氣及榮譽的象徵。」



今屆維雅德會議以「承傳歷史、啟領將來」（Honouring Tradition, Shaping the Future）為主題，將舉行三日的精彩互動活動，邀請來自全球各地的嘉賓講者及與會者，將就賽馬的未來、新興趨勢、技術、創新、投注、育馬、人馬福祉、國際賽事與誠信及其他重要議題，討論策略洞見並從高層次視角進行交流。

亞洲賽馬聯盟主席及香港賽馬會行政總裁應家柏先生，在第四十一屆亞洲賽馬會議開幕禮上致辭。



應家柏表示：「無論從哪方面而言，純種馬賽馬都是一項重要運動，展現著超凡的體能成就，也深受全球數以百萬計的人士擁戴關注，在經濟及構建更好社區方面也貢獻良多，為社會帶來莫大裨益。」



「但與此同時，賽馬運動與絕大多數的其他主要運動項目截然不同。賽馬以馬匹為這項運動的中心。馬匹不但是亞洲賽馬聯盟的首要關注，涵蓋馬匹福祉、賽事誠信及純種馬培育發展等不同範疇，也是我們的最強優勢所在，令我們因為對馬匹的共同熱愛，擁有共同的目標，啟領我們跨越疆界，攜手把賽馬運動推向最高峰。」



「馬年將至，我一方面深明賽馬業界必須迎上的種種挑戰，同時也對未來滿懷期待。我們只要勇於把握，各種機遇皆觸手可及。」



「賽馬業在面對其他休閒活動帶來的競爭愈趨激烈下，一直以來致力維持及提升行業相關度的工作變得更加重要，尤其是較年輕的世代。與此同時，我們也能藉著提升進場觀賽體驗及開拓嶄新的賽馬顧客平台，推動顧客群的年輕化。」

應家柏先生在第四十一屆亞洲賽馬會議開幕禮上發表致辭。



第四十一屆亞洲賽馬會議將舉行合共九場專題會議，並會舉行多場重要委員會會議，包括亞洲賽馬聯盟執行委員會會議、亞洲賽馬聯盟會員大會、國際賽馬董事會議、亞洲分級賽事委員會會議、亞洲及大洋洲純種馬血統紀錄委員會會議，以及有關賽駒退役後安排的國際論壇。



自2014年起已連續出任亞洲賽馬聯盟主席的應家柏，獲亞洲賽馬聯盟執行委員會一致通過再次當選主席，反映他一直以來領導聯盟的卓越表現備受肯定。此前應家柏也曾於2007至2009年期間出任亞洲賽馬聯盟主席。



應家柏將於本週二（2月10日）在今屆亞洲賽馬會議首場會議中，就會議主題「全球賽馬及運動業的演變」作演講探討這個議題。



應家柏說：「現今全球環境瞬息萬變，我們會在本週二的首場專題會議中，審視賽馬及育馬業的現況。我們也會探討如何策略性地應對賽馬業界當前所面對的各項重大挑戰，包括非法博彩市場對賽馬誠信的威脅、賽馬運動面對的競爭及擴展我們的顧客基礎這三大主題。」



「我們在亞洲賽馬聯盟的核心目標的引領下通力合作，專注維護賽馬運動的共同核心價值，同時賽馬運動也展現了無比的韌性，以及克服挑戰的超卓能力。我們正是在這個背景下，編排擬訂今屆會議的各項議題。」



亞洲賽馬聯盟秘書長兼香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安、香港賽馬會體育業務執行總監施永傑、香港賽馬會會員及客戶事務執行總監鄺學苑、國際賽馬組織聯盟轄下打擊非法賭博及相關罪案理事會總監兼香港賽馬會國際非法賭博研究及聯絡執行經理羅德敬、香港賽馬會賽事審查及投注分析高級經理謝柏然，以及香港賽馬會馬匹福利研究基金總監兼內地獸醫聯繫事務總顧問李恪誠醫生，均會在會議中擔任重要角色。