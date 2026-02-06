霍宏聲「幸運奇兵」「幸運風彩」

霍宏聲自從上月十四日策騎「康昌之星」贏出今季第二十一場頭馬之後，已守齋六個賽日，幸好周日沙田賽事，其七匹坐騎實力不弱，應有望贏馬打破悶局，何況其父親霍利時目前正身在香港替其打氣，相信必鬥志如虹。霍宏聲表示，對今戰「幸運奇兵」和「幸運風彩」的機會最感樂觀。

幸運奇兵增程千四

「幸運奇兵」上仗初出田草千二米後上跑獲亞軍。

列陣第三場四班千四米的廖廄「幸運奇兵」，上仗初出跑田草千二米，即被捧成大熱，並且後上跑獲亞軍，相隔四個星期後增程上陣，霍宏聲分析說：「『幸運奇兵』上賽前準備充足，只是當時排在外檔起步，加上首次上陣，起步較預期稍慢，即使其後以佳勢上前已為時太晚，結果僅跑第二。賽後操練進一步加強，快跳之餘亦再試泥閘，並以輕鬆姿勢跑第三名，狀態及成熟程度有進；今戰增程跑千四米，以其進度理應可以勝任，希望臨場有較佳際遇，可贏得其在港首場頭馬。」

幸運風彩再進一步

「幸運風彩」，上仗在田草千二米跑獲季軍。

出爭第十場三班千四米的游廄「幸運風彩」，上仗在田草千二米跑獲季軍，周日同樣增程跑千四米，霍宏聲都有一定憧憬：「其實『幸運風彩』初出一役已後上跑近，上仗表現再進一步，負於兩匹質新馬跑第三；今仗增程二百米，預期也可勝任，雖然同場不乏具同程賽績的對手，但只要牠維持進度，便可望走入前列。」

文傑