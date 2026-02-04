馬場密探048｜「友愛心得」爆冷連捷

希斯馬房的「友愛心得」，上周三才在谷草千二米贏馬，今晚匆匆再岀跑同程，但因為負一三五磅和排十二檔，加上臨場由麥文堅易配班德禮，因而備受忽視，可是該駒仍後上擊倒對手，爆岀二十二倍冷門連捷，亦令該駒在百萬挑戰盃積分表暫時上升至首位。

今晚谷草賽事，第七場希廄的「友愛心得」於上周三谷草贏馬，相隔一周匆匆再出，原本配上場贏馬配搭麥文堅，但由於騎者身體不適退下火線，此駒改由班德禮策騎，結果馬兒克服十二檔阻力，順利取勝，暫時在排行榜中累積四十五分居榜首。

賽後希斯說：「我很希望能以『友愛心得』再次勝出跑馬地百萬挑戰盃，此馬上周三排內檔贏馬，今仗排十二檔起步，形勢不利，幸好班德禮發揮一流，留住馬兒衝一段，該駒是匹可靠的好馬，今場表現出色。」

查近兩年希斯先後以「好友心得」和「太陽勇士」捧走跑馬地百萬挑戰盃，且看「友愛心得」為希斯三連勝此盃。

「心得」系主理人吳嵩說：「其實今次是我第三次捧走跑馬地百萬挑戰盃，分別『富有心得』、『好友心得』及『友愛心得』，而今次特別開心的原因是除了第三度贏挑戰盃外，『友愛心得』是我在香港第五十場頭馬，對我來說，別具意義。」