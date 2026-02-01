馬場密探048｜「好評如潮」首戰即爆冷

今日沙田第六場三班一千米，潘明輝策騎鄭廄的「好評如潮」，首戰即爆出三十二倍冷門。

賽後「好評如潮」練馬師鄭俊偉說：「今場『好評如潮』一出即勝，令我十分驚喜，賽前我對馬主表示，馬兒今場在港首戰，輸三個馬位之內其實已經不錯，估不到牠可以一出即勝，非常意外。『好評如潮』之前全部在從化試閘，今次在沙田出賽能夠首役報捷，可見馬兒的心理質素非常好，牠跑來成熟，情緒和走勢都很穩定，只是喉嚨有少許問題，並不是喘鳴，但一定要讓牠跑得暢順，今場走勢暢順，便交出理想的走勢。」