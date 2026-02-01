Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「好評如潮」首戰即爆冷

馬圈快訊
更新時間：15:44 2026-02-01 HKT
發佈時間：15:44 2026-02-01 HKT

今日沙田第六場三班一千米，潘明輝策騎鄭廄的「好評如潮」，首戰即爆出三十二倍冷門。

賽後「好評如潮」練馬師鄭俊偉說：「今場『好評如潮』一出即勝，令我十分驚喜，賽前我對馬主表示，馬兒今場在港首戰，輸三個馬位之內其實已經不錯，估不到牠可以一出即勝，非常意外。『好評如潮』之前全部在從化試閘，今次在沙田出賽能夠首役報捷，可見馬兒的心理質素非常好，牠跑來成熟，情緒和走勢都很穩定，只是喉嚨有少許問題，並不是喘鳴，但一定要讓牠跑得暢順，今場走勢暢順，便交出理想的走勢。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:31
撞車碰瓷黨｜鄧炳強：審視個案已增至逾70宗 有超過20宗索償涉及單一人士 負責律師樓、醫生高度重複
社會
5小時前
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
00:41
慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
WeChat收$1200陌生人轉帳 港男凌晨橫財惹騙局疑雲 過來人揭自保策略｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
金銀暴瀉後到加密幣崩盤 24小時蒸發千億美元 比特幣陷「身份危機」
區塊鏈
3小時前
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
7小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
2026-01-31 14:35 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
2026-01-31 14:00 HKT
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
21小時前