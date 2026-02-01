Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「逍遙人生」檔靚補中

馬圈快訊
更新時間：15:13 2026-02-01 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-01 HKT

今日沙田第五場四班千二米，沈廄的「逍遙人生」今場抽得靚檔，在希威森策騎下成功補中。

沈集成馬房的「逍遙人生」，上場突如其來，在千二米以前領方式跑第二後，今午再跑同程，即使未能如上場前領，但末段仍憑後勁力壓「賢者威楓」和「醒目高球」，贏得在港首場頭馬。

賽後練馬師沈集成說：「『逍遙人生』是練馬師團體馬，我們引入此馬時，對牠有一定期望，可惜馬兒之前健康有挫折，腳部有傷患，令大家都感到沮喪。我請馬主給予我耐性，我們花了許多時間和心血，養好『逍遙人生』的健康，馬會陳偉謙醫生都有提供寶貴意見，我們馬房不時為馬兒腳部包冰，做了許多功夫，馬兒今季健康終於回復正軌，上場已見馬兒的走勢有改善，出閘比之前快，跑得第二名，今場走勢比上場更有進步，成功補中。」

