希斯今早吼實四匹周日戰馬

近期希斯馬房頻頻報捷，剛周三晚谷草賽事，希斯以「友愛心得」及「中國心」起孖，而這兩駒都是以靈犀牧場綵衣戰駒，對練者來說別具意義。

今早沙田晨操，希斯繼續緊守崗位，在烽火台二樓細心檢視各駒，包括周日四匹有程馬，霍宏聲今早操「金獅大俠」、艾道拿操「帶贏來」；班德禮操「好友心得」及助手操「綫路樂樂」，練兵大陣仗，希斯全程都有吼實，可見希斯希望乘勢追擊，周日繼續贏馬。

「好友心得」

「金獅大俠」

「綫路樂樂」

「帶贏來」

陳嘉甜