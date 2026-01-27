麥道朗周日暫卜定五駒
剛周日沙田賽事，麥道朗起孖而回，包括憑「浪漫勇士」勇奪一級賽董事盃，麥道朗將於本周日沙田賽事再來香港客串一天，暫定騎五駒，分別是「美麗星晨」、「光年魅力」、「紫荊傳令」、「嵐臣」及「天蓬貓」，且看騎者能否繼續交出好成績。
