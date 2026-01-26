Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「浪漫勇士」輕取對手揚威董事盃  向囊括三冠大賽目標進發

馬圈快訊
更新時間：00:01 2026-01-26 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-26 HKT

三冠大賽首關 – 一級賽董事盃（1600米）昨日（1月25日星期日）在沙田馬場舉行。即使面對一眾強手，「浪漫勇士」仍以傑出姿態首度攻下這項總獎金高達一千三百萬港元的大賽，並將劍指稍後上演的三冠大賽其餘兩關賽事。
 
「浪漫勇士」現年八歲，這已是牠出道以來贏得的第十二項一級賽冠軍殊榮。昨日這匹巨星級佳駟沿途置於馬群較前位置，跑至最後四百米，牠的鞍上人麥道朗尚未真正展開催策，馬兒已在胯下輕鬆越過領放馬「金鑽貴人」並稍為佔先，一切看來大局已定。而此賽衛冕冠軍「遨遊氣泡」昨日沿途居於第三疊，但一直未能收窄與「浪漫勇士」的差距；另外，由廖康銘訓練的「祝願」則一度墮退至馬群較後位置，直至較後階段方能移出望空。
 
與文家良訓練的「金鑽貴人」爭持了一段途程後，麥道朗在最後百多米指示「浪漫勇士」進一步加速，馬兒瞬即拋離對手。出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，結果以一又四分三馬位之先奪冠。今仗首度角逐一哩賽的「金鑽貴人」，末段仍能保持走勢，力保一席亞軍。「遨遊氣泡」則跑獲季軍，而沿途取位欠順的「陽光勇士」，與「祝願」一同衝線，得平頭第四名。

「浪漫勇士」週日在沙田以絕佳表現摘下一級賽董事盃。
「浪漫勇士」週日在沙田以絕佳表現摘下一級賽董事盃。

 
麥道朗賽後再次盛讚「浪漫勇士」是他一生中可遇不可求的一匹良駒。馬兒今次第二度角逐董事盃，終於得嚐勝果，這亦令他非常高興。
 
麥道朗在賽後說：「牠的行為舉止、膽量及爭勝心，均屬一流。這令人難以置信，每次我都是這樣說，但每當牠步進賽場，能有機會策騎這匹質素非凡的佳駟上陣，實在令我與有榮焉。」
 
「馬兒今仗早段走勢甚佳，我想沿途一切應會相當順利，但跑至中段，形勢一度起了點變化，令我感到有點意外，但最重要的是牠一直維持著本身的節奏。」
 
他續說：「今賽共有九匹參賽馬，而牠排第七檔起步，這令我們的跑法可以更添彈性，我們可以等到早段形勢稍為定下來，方作出抉擇。我知道『遨遊氣泡』一直在第三疊競跑，所以我不會太早加速，令牠沒有機會跟隨我順勢上前。」
 
「該駒以往有點失運，遇上了這匹強手，但我的坐騎一如其名，確是一匹勇士。」

「浪漫勇士」的馬主及幕後團隊賽後祝捷。
「浪漫勇士」的馬主及幕後團隊賽後祝捷。

 
「浪漫勇士」在上星期公佈的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名榜中居並列第七位。昨日勝出董事盃後，牠將其服役以來賽績提升至二十八戰二十一勝。馬兒也進一步延續由牠本身保持的全球最高獎金賽駒紀錄，達至二億四千七百三十八萬港元。
 
此駒剛於上仗破紀錄第四度攻下一級賽浪琴香港盃（2000米）。該賽總獎金高達四千萬港元，為香港最高獎金的一項賽事。
 
「浪漫勇士」於2024/25年度馬季主要在海外角逐各項大賽，今季這匹中距離王者則將目光重新聚焦香港賽場，希望可與「遨遊氣泡」及「翠河」一樣，成為另一匹能在同一馬季包辦三冠大賽全數賽事的佳駟。
 
「浪漫勇士」翌仗將於3月1日重返其最擅長的途程，出戰三冠大賽次關賽事、總獎金同為一千三百萬港元的一級賽花旗銀行香港金盃（2000米）。此系列賽的尾關賽事，則是於5月24日舉行、總獎金達一千三百萬港元的一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。
 
訓練此駒的練馬師沈集成說：「我以『浪漫勇士』為榮。牠可應付1600米、2000米、甚至2400米途程，任何途程看來也難不到牠。」

香港賽馬會主席廖長江（右）在頒獎儀式上將董事盃及小型獎盃頒予「浪漫勇士」的馬主劉栢輝。
香港賽馬會主席廖長江（右）在頒獎儀式上將董事盃及小型獎盃頒予「浪漫勇士」的馬主劉栢輝。

 
「我們都知道牠最擅長角逐2000米賽事，故此途程方面不成問題。我只需要令牠保持心情愉快，健康情況穩定，對我來說，這是一項非常簡單的工作。」
 
最近數季，麥道朗不時由澳洲飛抵香港為「浪漫勇士」執韁，他認為馬兒今仗表現，為本季力爭贏得三冠大賽所有賽事，取得一個絕佳的開局。
 
他說：「我們還有很長的路要走，然而，我們已達成首項任務。」
 
下一個香港賽馬日將於1月28日（星期三）晚上在跑馬地馬場舉行。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
15小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
14小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
7小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
12小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
6小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
6小時前
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
14小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
5小時前