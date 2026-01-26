「浪漫勇士」輕取對手揚威董事盃  向囊括三冠大賽目標進發

三冠大賽首關 – 一級賽董事盃（1600米）昨日（1月25日星期日）在沙田馬場舉行。即使面對一眾強手，「浪漫勇士」仍以傑出姿態首度攻下這項總獎金高達一千三百萬港元的大賽，並將劍指稍後上演的三冠大賽其餘兩關賽事。



「浪漫勇士」現年八歲，這已是牠出道以來贏得的第十二項一級賽冠軍殊榮。昨日這匹巨星級佳駟沿途置於馬群較前位置，跑至最後四百米，牠的鞍上人麥道朗尚未真正展開催策，馬兒已在胯下輕鬆越過領放馬「金鑽貴人」並稍為佔先，一切看來大局已定。而此賽衛冕冠軍「遨遊氣泡」昨日沿途居於第三疊，但一直未能收窄與「浪漫勇士」的差距；另外，由廖康銘訓練的「祝願」則一度墮退至馬群較後位置，直至較後階段方能移出望空。



與文家良訓練的「金鑽貴人」爭持了一段途程後，麥道朗在最後百多米指示「浪漫勇士」進一步加速，馬兒瞬即拋離對手。出自父系「勝利喝采」的「浪漫勇士」，結果以一又四分三馬位之先奪冠。今仗首度角逐一哩賽的「金鑽貴人」，末段仍能保持走勢，力保一席亞軍。「遨遊氣泡」則跑獲季軍，而沿途取位欠順的「陽光勇士」，與「祝願」一同衝線，得平頭第四名。

「浪漫勇士」週日在沙田以絕佳表現摘下一級賽董事盃。



麥道朗賽後再次盛讚「浪漫勇士」是他一生中可遇不可求的一匹良駒。馬兒今次第二度角逐董事盃，終於得嚐勝果，這亦令他非常高興。



麥道朗在賽後說：「牠的行為舉止、膽量及爭勝心，均屬一流。這令人難以置信，每次我都是這樣說，但每當牠步進賽場，能有機會策騎這匹質素非凡的佳駟上陣，實在令我與有榮焉。」



「馬兒今仗早段走勢甚佳，我想沿途一切應會相當順利，但跑至中段，形勢一度起了點變化，令我感到有點意外，但最重要的是牠一直維持著本身的節奏。」



他續說：「今賽共有九匹參賽馬，而牠排第七檔起步，這令我們的跑法可以更添彈性，我們可以等到早段形勢稍為定下來，方作出抉擇。我知道『遨遊氣泡』一直在第三疊競跑，所以我不會太早加速，令牠沒有機會跟隨我順勢上前。」



「該駒以往有點失運，遇上了這匹強手，但我的坐騎一如其名，確是一匹勇士。」

「浪漫勇士」的馬主及幕後團隊賽後祝捷。



「浪漫勇士」在上星期公佈的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名榜中居並列第七位。昨日勝出董事盃後，牠將其服役以來賽績提升至二十八戰二十一勝。馬兒也進一步延續由牠本身保持的全球最高獎金賽駒紀錄，達至二億四千七百三十八萬港元。



此駒剛於上仗破紀錄第四度攻下一級賽浪琴香港盃（2000米）。該賽總獎金高達四千萬港元，為香港最高獎金的一項賽事。



「浪漫勇士」於2024/25年度馬季主要在海外角逐各項大賽，今季這匹中距離王者則將目光重新聚焦香港賽場，希望可與「遨遊氣泡」及「翠河」一樣，成為另一匹能在同一馬季包辦三冠大賽全數賽事的佳駟。



「浪漫勇士」翌仗將於3月1日重返其最擅長的途程，出戰三冠大賽次關賽事、總獎金同為一千三百萬港元的一級賽花旗銀行香港金盃（2000米）。此系列賽的尾關賽事，則是於5月24日舉行、總獎金達一千三百萬港元的一級賽渣打冠軍暨遮打盃（2400米）。



訓練此駒的練馬師沈集成說：「我以『浪漫勇士』為榮。牠可應付1600米、2000米、甚至2400米途程，任何途程看來也難不到牠。」

香港賽馬會主席廖長江（右）在頒獎儀式上將董事盃及小型獎盃頒予「浪漫勇士」的馬主劉栢輝。



「我們都知道牠最擅長角逐2000米賽事，故此途程方面不成問題。我只需要令牠保持心情愉快，健康情況穩定，對我來說，這是一項非常簡單的工作。」



最近數季，麥道朗不時由澳洲飛抵香港為「浪漫勇士」執韁，他認為馬兒今仗表現，為本季力爭贏得三冠大賽所有賽事，取得一個絕佳的開局。



他說：「我們還有很長的路要走，然而，我們已達成首項任務。」



下一個香港賽馬日將於1月28日（星期三）晚上在跑馬地馬場舉行。