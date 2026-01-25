馬場浮世繪│威哥3W 金誠剛告唔甩巫顯東
更新時間：19:46 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:46 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:46 2026-01-25 HKT
呂健威今日頭場憑「手機錶勁」配麥道朗取勝，之後第三場贏「天將龍駒」，雖被亞軍「盈好威楓」鞍上人金誠剛提出抗議，但賽果不變，巫顯東季內三度替「天將龍駒」建功，練者則在第九場勝出「笑傲江湖」完成帽子戲法。
呂健威說：「巫顯東因盡力修正『天將龍駒』，才令勝負距離收窄，因此我不擔心會被告甩。至於『手機錶勁』，去年十二月麥道朗替其試閘時，已表示想策騎牠，能一出即勝盡顯質素。」
「笑傲江湖」馬主團體成員何毓麟則表示，一眾馬主向來支持何澤堯，騎者首度替此駒贏馬，大家格外高興。
